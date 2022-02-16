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即市新聞

16/02/2022 12:45

《午市前瞻》專家料恒指兩萬五有阻力，分析三桶油部署策略！

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收市報２４６６５，升３０９點或１﹒２７％，
主板成交５５３﹒２４億元。恒生中國企業指數報８６５７，升１２９點或１﹒５１％。恒生科
技指數報５５９５，升１０５點或１﹒９２％。

＊溫鋼城：中石油３﹒８元為初步支持位＊

　　港股早段反彈，高開２６２點報２４６１８。ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ
副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，烏克蘭局勢有所放緩，另外內地１月ＰＰＩ同比漲幅低
於市場預期，相信中央會實施如減稅這類較寬鬆的經濟措施，對港股有一定支持。不過，他指出
市場可能很快消化完烏俄局勢的消息，加上北水連續４日錄得淨流出，料港股短期可能仍會調整
，在２４０００至２５０００點之間上落。
　　油價高位回落，三桶油個別發展，中石油（００８５７）低開近３％，中海油
（００８８３）低開１％，惟臨午市尾段一度回升近２％。溫鋼城認為，近期天氣逐步回暖，美
國頁岩油亦全力開動，油商生產增加，再加上美國與伊朗簽訂的核協議仍有變數，油價短期內再
現大升幅的機會較微，對油股較不利。他表示，三桶油當中，中石油初步支持位可留意３﹒８元
，中海油就以炒波幅為主，料支持位在９﹒１至９﹒２元。至於中石化料在３﹒９元至４﹒２元
之間上落，若短期內失守５０天線３﹒８９元，就可能在３﹒５元至３﹒８元之間有支持。
（ｅｒ）

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