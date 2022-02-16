  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒８億人幣，買藥明沽潤電

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指高開２６２點，報２４６１８點。最高升３７３點報
２４７２８點，最低升１９２點報２４５４８點。恒指收報２４７１８點，升３６３點或
１﹒４９％。
　　按額度計算，北水全日淨買入１５﹒８億元人民幣，增加１８０９﹒２％。北水淨買入最多
的個股依次是藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）、中芯國際
（００９８１）；淨賣出最多的依次是華潤電力（００８３６）、工商銀行（０１３９８）、建
設銀行（００９３９）。
　　主板成交１０１７﹒９億元減少１０﹒８％。其中港股通成交２３０﹒４億元，佔總成交
２２﹒６％。

＊潤電附屬１月售電按年增２﹒４％＊

　　華潤電力公布，今年１月附屬電廠售電量達到約１６８３萬兆瓦時，按年增加了２﹒４％，
其中附屬風電場售電量達到約２３４﹒３萬兆瓦時，按年下降６﹒４％；附屬光伏電站售電量達
到約１０﹒１萬兆瓦時，按年增加６４﹒６％。
　　藥明生物跌０﹒８９％報６１﹒１元，北水淨買入５﹒５億元；中國海洋石油升１﹒２４％
報９﹒８２元，北水淨買入２億元；中芯國際升０﹒４９％報２０﹒６５元，北水淨買入１﹒４
億元。
　　華潤電力跌９﹒２１％報１６﹒１６元，北水淨賣出８﹒８億元；工商銀行升０﹒２１％報
４﹒７６元，北水淨賣出４﹒１億元；建設銀行升０﹒６７％報６元，北水淨賣出２﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　５﹒５２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒９９
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　１﹒４１
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒４０
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　－８﹒７７
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－４﹒０７
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－２﹒７３
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－１﹒８９
　　華潤啤酒　（００２９１）　　　　　－１﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/02/2022
《神州經脈》1月通脹漲勢回落兼低預期　A場兩連揚成交再減
財經熱話16/02/2022
澳門博彩政策明朗兼賭收強勁　大行祝福濠賭股抽升
財經熱話16/02/2022
【預算前瞻】李兆波：派發三千元消費券屬可接受　倡推針對性措施
財經熱話16/02/2022
【預算前瞻】莊太量料本財年有百億盈餘　消費券未必寫入預算案
財經熱話16/02/2022
【預算前瞻】ACCA料本財年財赤60億元　倡派發電子消費券
財經熱話16/02/2022
俄烏局勢緩和油金高位回落　惟油股金礦股股價仍硬淨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金