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16/02/2022 15:56

《美元走勢－羅明立》英鎊短線料１﹒３４５０╱１﹒３６５０波動

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒６７　１１５﹒７４　１１５﹒６２
　　歐元╱美元　１﹒１３７２　１﹒１３７５　１﹒１３４５
　　英鎊╱美元　１﹒３５５８　１﹒３５６３　１﹒３５３８
　　美元╱瑞郎　０﹒９２５０　０﹒９２６０　０﹒９２４７
　　美元╱港元　７﹒８０１０　７﹒８０２６　７﹒８００３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》昨日（１５日）美匯指數出現回檔，俄羅斯總統普京表示，希望能以外交手段
化解俄羅斯跟烏克蘭的緊張形勢，俄方亦突然宣布軍事演習結束，撤回部分集結在烏克蘭邊境附
近的士兵，令緊張氣氛稍為緩和。西方官員謹慎地歡迎俄方的行動，但指俄方仍在邊境集結大量
兵力，需要看到實質撤兵的證據。美國１月ＰＰＩ年率增長９﹒７％，與前值持平但高於市場預
期，物價壓力仍然巨大。避險情緒降溫下，美元略為調整至９６附近，關注今晚（１６日）的零
售銷售及凌晨公布的聯儲會議記錄。
　　英國１月份申領失業救濟金的人數下降了３﹒１９萬人，截至１２月的三個月，失業率維持
在４﹒１％，今晚會公布通脹數據。市場預期英倫銀行上半年會加息合共０﹒５％，對英鎊有一
定支持作用，預期短線在１﹒３４５０╱１﹒３６５０波動。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３７５　１﹒１２８０　１﹒１４１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　買入英鎊　１﹒３５００　１﹒３６００　１﹒３４５０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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