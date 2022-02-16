《美元走勢－羅明立》英鎊短線料１﹒３４５０╱１﹒３６５０波動

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒６７ １１５﹒７４ １１５﹒６２

歐元╱美元 １﹒１３７２ １﹒１３７５ １﹒１３４５

英鎊╱美元 １﹒３５５８ １﹒３５６３ １﹒３５３８

美元╱瑞郎 ０﹒９２５０ ０﹒９２６０ ０﹒９２４７

美元╱港元 ７﹒８０１０ ７﹒８０２６ ７﹒８００３

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《美元走勢》昨日（１５日）美匯指數出現回檔，俄羅斯總統普京表示，希望能以外交手段

化解俄羅斯跟烏克蘭的緊張形勢，俄方亦突然宣布軍事演習結束，撤回部分集結在烏克蘭邊境附

近的士兵，令緊張氣氛稍為緩和。西方官員謹慎地歡迎俄方的行動，但指俄方仍在邊境集結大量

兵力，需要看到實質撤兵的證據。美國１月ＰＰＩ年率增長９﹒７％，與前值持平但高於市場預

期，物價壓力仍然巨大。避險情緒降溫下，美元略為調整至９６附近，關注今晚（１６日）的零

售銷售及凌晨公布的聯儲會議記錄。

英國１月份申領失業救濟金的人數下降了３﹒１９萬人，截至１２月的三個月，失業率維持

在４﹒１％，今晚會公布通脹數據。市場預期英倫銀行上半年會加息合共０﹒５％，對英鎊有一

定支持作用，預期短線在１﹒３４５０╱１﹒３６５０波動。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３７５ １﹒１２８０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３５００ １﹒３６００ １﹒３４５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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