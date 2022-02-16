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16/02/2022 10:19

【新冠肺炎】消息：截至昨日約１﹒２萬名初確及確診者等候入院

　　《經濟通通訊社１６日專訊》消息指，本港截至昨日初步確診及確診等候入院人數達１﹒２
萬人。
　　本港昨日新增１６１９宗新冠肺炎確診，全部是本地個案，當中有１２宗涉Ｄｅｌｔａ變異
病毒株，１５９８宗懷疑感染Ｏｍｉｃｒｏｎ，另有９宗未能分類。另錄得５４００宗初陽個案
。（ｂｉ）

　

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