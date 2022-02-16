【預算前瞻】莊太量：料本財年有百億盈餘，消費券未必寫入預算案

《經濟通通訊社記者張可怡１６日報道》新一份《財政預算案》將於２月２３日發表，面對

疫情持續打擊本港經濟，坊間對預算案的關注主要圍繞派消費券、發放失業援助金等支援中小企

、民生紓困措施。中文大學經濟學系副教授莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時表示，新一份《

預算案》的重點視乎政府的財政儲備，他估計本財年赤字大幅減少，甚至有機會出現１００億元

盈餘，即使再推新一輪規模不少於２００億元的「防疫基金」，以及一系列紓困措施，政府仍有

足夠的能力應付。但他認為派消費券未必在《預算案》公布，反而會作為疫下的臨時措施，至於

公屋免租一個月、綜援生果金職津「派糖」等惠民措施，則會一如以往地保留。



＊股票印花稅增庫房收入＊



莊太量對政府的財政儲備相當樂觀，估計本財年有百億盈餘，若疫情改善，下個財年會有

５００億至１０００億元盈餘，回復正常水平。「香港財政收入和ＧＤＰ沒有關係，主要靠賣地

、利得稅和印花稅。」他曾經提出增加股票印花稅，政府去年《預算案》亦落實上調股票印花稅

稅率，由現時買賣雙方各付０﹒１％，加至０﹒１３％，增幅達三成。股票印花稅增加後，股票

成交量沒甚減少，為庫房帶來每日１０００億至２０００億元收入。

莊太量又指，去年公務員沒有加薪，公務員薪金佔政府開支七成，而政府預留約６０００億

元開支，如果編制不出現大變化，當局開支則會相應減少約４００億元。如果今年繼續凍薪，下

個財年或有更多盈餘。



＊金融業疫下反有增長＊



莊太量分析指，香港是外向型經濟，主要由進出口和金融推動，金融業去年在疫下不但沒有

收縮反有增長，佔本地生產總值比例由過往１７％增至２３％，貨物出口亦相當強勁，主體經濟

未必受疫情影響，但很多飲食業、零售業人口流失。雖然現時失業率跌至３﹒９％，但因為政府

嚴謹的防疫措施很有可能反彈，有機會升至４﹒４％至５％，待疫情過後才會回落。



＊放寬社距措施支援中小企＊



對於政府如何支援中小企渡過困境，莊太量坦言，派消費券並非好方法，反而應該放寬社交

距離措施，讓餐廳重開。由兩年前疫情開始爆發，零售和飲食業等的難關都是因為政府的防疫政

策。現時英國、美國和印度等人口密集的國家，感染人數大幅下降，全球的疫情或

Ｏｍｉｃｒｏｎ感染已經過去。他認為政府的防疫措施不應再將焦點放在確診個案，「動態清零

」政策應該視乎死亡率。「所有病毒長遠來說都在，始終都會成普通傷風感冒，如果以傷風感冒

為標準『動態清零』，基本上所有處所都不可能重開。」



＊倡成立官方認可虛擬資產交易平台並徵稅＊



由於政府的收入比較波動，缺少穩定的經常收入，亦因為疫情動用了不少儲備救市，莊太量

認為政府仍有需要開源增加公共財政穩建，本港金融業有一半來自銀行業，除利得稅外，可向銀

行徵收其他新稅項，如股票交易等無痛稅，又建議政府考慮成立官方認可的虛擬資產交易平台並

徵稅，增加庫房收入。至於股票印花稅等現有稅項，則不建議加稅，應維持現有水平。

