【新冠肺炎】消息：本港新增約４２８５宗確診，逾３０００宗初陽

《經濟通通訊社１６日專訊》消息指，本港今日新增約４２８５宗確診，逾３０００宗初步
陽性。昨日新增１６１９宗確診，全屬本地感染，約５４００宗初步確診，再創疫情以來新高。
醫院管理局今起啟用７間位於多區的指定診所，接收初步確診且輕徵病徵病人，如發燒、咳
嗽、喉嚨痛，患者要先電話預約，診所會按情況提供適當治療。（ｂｉ）
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