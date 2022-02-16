【預算前瞻】李兆波：派發三千元消費券屬可接受，倡推針對性措施

《經濟通通訊社記者羅綽堯１６日報道》新一份發表財政預算案將於２月２３日出台。財政

司司長陳茂波指，預算案既要著眼於支持疫情下的經濟民生，也必須兼顧香港中長期的發展需要

與金融穩定。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受《經濟通通訊社》訪問時表示

，由於土地收入及稅收增加，預期本財年政府錄得財赤１００至２００億元，而展望下一個財年

，如果香港可以在１２月恢復到第五波前的狀態，並可在５、６ 月開始部分通關，２０２２至

２３財政年度或會出現少許盈餘。不過，如政府繼續「派錢」及推出失業緩助金，將令港府支出

增加，則屆時或會帶來輕微財赤。



＊建議推出針對性措施，如失業援助金＊



對於即將公布的財政預算案，李兆波認為，政府應推出一些紓緩措施。自變種病毒

Ｏｍｉｃｏｒｎ出現後，政府的政策對本港市民及多個行業造成較大的負面影響，因此認為派發

３０００元消費券是可以接受。另外，他認為，政府可推出針對性的措施，如失業援助金予已失

業一段長時間的人士。他又指，旅遊業是受疫情影響較大的行業，相較之下，零售業雖然亦有影

響，零售業總銷貨價值亦有所下跌，但與過去約４００億元比較，目前仍保持約三分之二的零售

銷貨價值，因此針對零售業的援助措施可較旅遊業少。他認為，政府應在推出紓困措施前作仔細

分析。



＊建議參考新加坡做法，根據行業受影響程度進行補助＊



對於有意見提倡派發加強版雙重消費券，即除了向全港市民「派糖」，同時亦針對低收入人

士向他們額外派錢，李兆波指，該建議與保就業計劃類似，惟政府要小心界定何為「低收入人士

」，亦需要處理派發方式及期限等。他建議政府參考新加坡做法，在補助企業時，把企業分成數

類，當中補助的百分比亦有所不同，受疫情影響較深的行業將可得到最多補助，而該百分比亦會

隨著疫情變化而改變。



＊對擴大「大灣區青年就業計劃」工種及更多補貼建議有保留＊



至於有建議認為，政府應擴大「大灣區青年就業計劃」的工種範圍及提供更多補貼。李兆波

表示，對擴大計劃有保留，認為大灣區的確充滿機遇，但同時亦面對很多競爭，因為內地人口多

，人才亦有不少，因此如果一個香港青年人自身在本港沒有競爭優勢，他在大灣區發展時亦同樣

不會有優勢。他表示，看到本港很多年輕人不願意到大灣區發展，而願意去大灣區的青年人又未

必具有足夠競爭力，如政府以補貼形式令本身競爭力不足的年輕人到大灣區就業，是如同「造市

」，這就不是一個好的兆頭。

他認為，要吸引本港年輕人到大灣區發展，因為地區上的改變太大，因此先要讓他們對當地

有更多認識，例如讓兩個地區有更多交流，令香港年輕感受當地的環境，又要讓年輕人明白到，

雖然在大灣區工作初期的人工會較低，但人工會隨著一直工作而增加，而且內地的生活成本亦較

香港低。他建議可舉辦短期活動讓年輕人感受大灣區的生活及未來發展，如有團體舉辦大灣區遊

學團時，政府可提供更多資助配額及覆蓋更多大灣區城市。

