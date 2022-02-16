【新冠肺炎】林鄭：帶領特區政府用好中央支持，負起主體責任抗疫

《經濟通通訊社１６日專訊》對於國家主席習近平轉達對香港第五波疫情的高度關注和對香

港市民的親切關懷，行政長官林鄭月娥表示，她代表特區政府和全港市民表示由衷謝意，並會繼

續帶領特區政府以堅定意志用好中央支持，團結社會各界，傾盡全力抗擊疫情，作為本港當前頭

等要務。

林鄭表示，中央一直是香港特區最堅強的後盾。特區政府定當按照國家主席習近平的重要指

示，切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和

資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

她指出，因應第五波疫情，特區政府不斷通過自身努力，多管齊下「圍堵」病毒，按著疫情

的性質不斷優化、調整措施以提升自身能力，但疫情的急速發展令香港當前情況極為嚴峻，亦大

大超出了特區政府的應對能力。在此危急時刻，須發揮「一國兩制」優勢，故已向中央提交報告

，並提出請求中央能盡快協助的具體訴求。

林鄭強調，為應對這波疫情，特區政府已總動員全力應對，不同政策局和部門不分彼此，聯

同醫護人員、檢測承辦商、化驗所和負責支援污水檢測的大學團隊，以至一眾地區義工等，組成

一支堅實的抗疫團隊。在中央領導的親切關懷和中央各部委、廣東省政府的強大支援下，全力打

好這場抗疫戰，令本港市民早日恢復正常生活。（ｂｉ）

