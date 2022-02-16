【企業盈警】香港資源控股料中期盈轉虧蝕至少２０００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》香港資源控股（０２８８２）公布，集團預期截至２０２１年

１２月３１日止六個月錄得公司擁有人應佔綜合虧損不少於約２０００萬元，而２０２０年同期

錄得公司擁有人應佔綜合溢利約１０００萬元。

轉盈為虧乃主要由於市況及業務環境惡化導致集團毛利率下降；匯兌收益減少；提早贖回可

換股債券之虧損；及截至２０２１年１２月３１日止六個月並無根據香港政府的保就業計劃收取

補貼。（ｃｗ）

