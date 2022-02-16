【新冠肺炎】東亞銀行兩分行暫停服務

《經濟通通訊社１６日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布，其港灣中心分行及偉業街
１３３號分行，及顯卓理財中心將由今日起暫停服務，直至另行通告。
兩間分行各有一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期均為２月１５日（星期二）
，於工作期間均戴上口罩。
為安全起見，該行會為上述設施進行全面清潔消毒。所有該分行的員工會根據當局的指
引進行病毒檢測，待取得陰性結果後方可返回工作地點上班。（ｃｌ）
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