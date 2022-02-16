【夜期時段】即月期指最新報２４６９２點，跌２３點，低水２７點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４７１０點，跌５點，低水９點

，最新報２４６９２點，跌２３點，低水２７點，合約成交２３２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８６６９點，跌１５點，低水１０點，最新報８６７８點，

跌６點，低水１點，合約成交３７１張。

