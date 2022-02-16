港交所委任黃莉娟為董事總經理兼首次公開招股審查聯席主管

《經濟通通訊社１６日專訊》港交所（００３８８）宣布，已委任黃莉娟為董事總經理兼首

次公開招股審查聯席主管。黃莉娟將於今年３月１５日履新，並向港交所上市主管陳翊庭匯報。

她接替將於 ３月底離開港交所，在集團外有其他發展的胡麗芬。

黃莉娟將與劉穎共同負責監督所有上市申請，並一起領導經驗豐富的專業團隊，支持香港作

為全球上市首選市場的持續發展。黃莉娟擁有２５年執業律師經驗並專注於企業和資本市場，當

中有２０年於香港執業。

港交所上市主管陳翊庭表示，非常歡迎黃莉娟加入香港交易所及上市科。她在過去二十多年

為多間投資銀行和企業就資本市場事宜提供專業諮詢，擁有豐富的領導和法律經驗。憑藉她的專

業知識，將有助港交所繼續建設及提升香港的上市機制。她又說，衷心感謝胡麗芬對香港交易所

的貢獻，她任內與團隊共渡了數個繁忙的新股審查高峰期，祝願她往後一切順利。

黃莉娟加入港交所前，自２０１１年起於從凱易律師事務所擔任合夥人。此前，她在世達律

師事務所任職超過五年。黃莉娟擁有香港、英國、新加坡和馬來西亞的執業資格，並擁有英國肯

特大學的文學學士學位（法律及經濟）。（ｂｉ）





