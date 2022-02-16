《再戰明天》拉加德參加Ｇ２０財長會議，渣打信置公布業績

《經濟通通訊社１６日專訊》拉加德參加Ｇ２０財長會議，及渣打信置公布業績，料為周四

（１７日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐洲央行總裁拉加德以電話會議的形式參加Ｇ２０財長和央行總裁

會議。本港時間周四３：００ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾參加一場交流活動。４：００ｐｍ，

歐洲央行管理委員會委員暨西班牙央行總裁德科斯在２０２２年歐元年鑑陳述活動中發表歐洲央

行的新貨幣策略。晚上１０：００ｐｍ，歐洲央行執委連恩為「歐元區經濟與歐洲央行政策」網

路直播活動致開幕詞並參加問答環節。



＊澳洲公布失業率，美國公布新屋動工＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布１月出口，年率升幅料由１７﹒５％收窄

至１７﹒１％；１月進口，年率升幅料由４１﹒１％收窄至３７﹒１％；１月貿易收支料由負

５８３３億日圓惡化至負１６０００億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１月失業率，料

維持於４﹒２％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月建築許可，月率料由９﹒８％逆轉至下

滑７﹒２％；１月新屋動工，料由１７０萬降至１７０萬，月率料由１﹒４％逆轉至下滑

０﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由１６２萬降至１６０萬；首次申請失業救濟金人數料由

２２萬降至２２萬。

在本港，明日公布業績的公司有：信和酒店（０１２２１）、尖沙咀置業（００２４７）、

渣打（０２８８８）、信置（０００８３）等。

