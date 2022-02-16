【預算前瞻】ＡＣＣＡ料本財年財赤６０億元，倡派發電子消費券

《經濟通通訊社１６日專訊》ＡＣＣＡ（特許公認會計師公會）香港分會預計，本港

２０２１╱２２年度的財政赤字為６０億元，而財政儲備將維持在９２２０億元。ＡＣＣＡ認為

，本港有充足財政儲備，短期的財赤不會對本港整體財政造成很大壓力。他又預期，未來一年仍

然會出現財赤，需要視乎外來環境及香港經濟能否追上以減少財赤。



＊建議發放７５００元電子消費券＊



ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊在網上會議中，建議政府再派電子消費券及增

加免稅額。他表示，政府去年派發消費券成功刺激香港經濟，帶動消費市場及其他經濟環節加速

復甦。ＡＣＣＡ建議政府再向每名合資格的１８歲以上香港永久性居民及新來港人士，發放

７５００元的消費券。汲取了去年經驗，政府今次發放消費券的行政成本相信會有所減少；同時

，為方便６０歲以上長者及合資格殘疾人士，政府可考慮把消費券的金額存入其銀行戶口或以長

者生活津貼發放。



＊建議提供外傭來港工作隔離費用相等的津貼或稅務減免＊



鄭傑燊亦建議政府推出一次性特別針對疫情的稅務寬免，例如每名納稅人及其受養人各增３

萬元免稅額。減低應繳稅款不單減輕市民稅務負擔，還能改善家庭現金流。此外，ＡＣＣＡ建議

政府為香港家庭提供外籍家庭傭工來港工作隔離費用相等的津貼或稅務減免。

ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席何家輝建議，政府推出稅務虧損結轉，讓企業的稅務

虧損被允許抵銷往年應評稅利潤，並對受疫情嚴重影響的行業提供更多支援。同時，疫情令香港

初創數量急升，ＡＣＣＡ建議政府可以通過向初創企業提供獎勵和補貼措施，以支持初創發展。

長遠措施方面，ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉建議下調高科技產業稅率，吸

引海內外高科技企業及科研人才來港發展，為本地年輕人創造就業機會，例如內地的高科技產業

稅率是１５％，又建議政府將稅收減免擴大至大灣區的香港公司或科研機構。另外，他提倡向總

收入不高於５００萬元的企業提供現金資助或補貼。（ｓｌ）

