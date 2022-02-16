【預算前瞻】ＡＣＣＡ香港分會：消費券有助金融科技等各行業發展

《經濟通通訊社１６日專訊》ＡＣＣＡ（特許公認會計師公會）香港分會提倡派發７５００

元電子消費券，稅務委員會聯席主席鄭傑燊在網上會議中指，本港社會接受這個派發方式，亦看

到消費券有助不同行業的業務，甚至令金融科技亦有所發展，加上今年本港的財政狀況較預期理

想，因此認為可以再次派發電子消費券及加大派發力度。

他又表示，政府曾經派發現金，惟行政費用較大，加上直接使用在社會以創造經濟發展的成

效未如派發消費券理想，因此支持政府以消費券形式「派錢」。稅務委員會聯席主席何家輝補充

，消費券有時限性，及可避免市民將錢作儲蓄用途或在海外使用。另外，數據亦顯示，消費券對

本港零售數據及ＧＤＰ有作用。



＊料為外傭隔離費用提供津貼有助增加外傭供應＊



對於ＡＣＣＡ建議政府為香港家庭提供外傭來港工作隔離費用相等的津貼或稅務減免，鄭傑

燊預期，措施成本約為數億元，成效方面，除了可直接幫助本港家庭，亦可減低目前聘請外傭的

難度，希望這個補助有助增加外傭供應，令聘請成本減至與選擇在港外傭相約。長遠來說，

ＡＣＣＡ認為。如本港家庭聘請外傭照顧家中小朋友及長者，或可讓部分女性重投職場，加強本

港行業發展及補充人才缺口。



＊料一次性稅務寬免成本約為３０億至５０億元＊



對於公會建議政府推出一次性特別針對疫情的稅務寬免，例如每名納稅人及其受養人各增３

萬元免稅額，稅務委員會聯席主席陳志偉表示，有關稅務寬免令市民交稅壓力減少，以本港人口

計算，成本約為３０億至５０億元，支出對政府財政壓力不大，不過，他重申，建議措施屬一次

性，用以應對突發的疫情，未來會否再推出稅務寬免則需要視乎當時情況。另外，他不反對政府

擴大稅種，惟應考慮在不同階段下增加稅基。（ｓｌ）

