【新冠肺炎】政府擬借用酒店房作隔離，新地指正與政府積極商討

《經濟通通訊社１６日專訊》地產建設商會今日與行政長官林鄭月娥磋商提供酒店作隔離設

施事宜。新地（０００１６）表示，已第一時間積極與政府進行商討，冀能出一分力，協助政府

抗疫。

新地表示，正與相關部門全面評估旗下合適酒店的配套和設施，確保各環節符合安全要求，

詳細安排有待當局稍後公布。（ｓｌ）

