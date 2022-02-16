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16/02/2022 18:15

【新冠肺炎】政府擬借用酒店房作隔離，新地指正與政府積極商討

　　《經濟通通訊社１６日專訊》地產建設商會今日與行政長官林鄭月娥磋商提供酒店作隔離設
施事宜。新地（０００１６）表示，已第一時間積極與政府進行商討，冀能出一分力，協助政府
抗疫。
　　新地表示，正與相關部門全面評估旗下合適酒店的配套和設施，確保各環節符合安全要求，
詳細安排有待當局稍後公布。（ｓｌ）

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