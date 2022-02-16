【企業盈喜】英恒科技（０１７６０）料去年純利按年增逾７０％

《經濟通通訊社１６日專訊》英恒科技（０１７６０）公布，預期截至２０２１年１２月
３１日止年度所錄得的純利將較截止２０２０年１２月３１日止年度所錄得的純利按年大幅增加
不少於７０％以上。
主要原因是由於２０２１年度內整體收入預計增加５０％以上，其中新能源汽車電子解決方
案收入繼續強勁增長按年大幅增加所致。（ｂｎ）
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