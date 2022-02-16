【紓困措施】港鐵：向全線車站及商場租戶提供新一輪租金援助措施

《經濟通通訊社１６日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，鑑於今年１月初至今新一波新

冠疫情日趨嚴峻，決定為港鐵全線車站及商場的租戶提供新一輪租金援助措施。公司將根據個別

行業及商戶，特別是中小型租戶的實際情況而評估其業務受影響程度，以不同形式的方案減輕商

戶壓力，當中包括租金寬減，以及向因應政府防疫規例而需要關閉的表列處所的商戶提供特別援

助，並與各商戶保持密切溝通。

港鐵公司行政總裁金澤培表示，港鐵本身的各個業務，在新一波疫情亦受到不同程度的打擊

，其中在非繁忙時段的乘客人數更顯著減少，公司會確保妥善運用資源，在應對經營壓力的同時

，亦維持業務和包括租戶在內的持份者的可持續發展。



＊２月中起再向醫護人員免費提供往返博覽館站和市區的車票＊



港鐵又公布，繼前年至去年向在亞洲國際博覽館社區治療設施工作的醫護人員送贈機場快線

車票後，將由今年２月中開始再次向他們免費提供往返博覽館站和市區的車票，今次亦會包括在

北大嶼山醫院香港感染控制中心工作的醫護人員。公司每星期會送贈約３千張機場快線車票予醫

院管理局作分發，並會密切留意疫情情況，作出適切安排以支援醫護人員。（ａｃ）

