【新冠肺炎】希瑪眼科將向基層捐贈３０萬套快速測試包

《經濟通通訊社１６日專訊》本港疫情嚴峻，公眾對病毒檢測需求殷切。希瑪眼科

（０３３０９）將聯同深圳亞輝龍生物，向基層捐贈３０萬套快速測試包，目標對象包括高風險

人士或需要定期病毒檢測行業的員工，例如安老及護理院舍、清潔、保安、的士司機及基層市民

等，將會透過８家非牟利機構發放。（ａｃ）





