【內房困局】傳世茂集團將６０億人幣信託計劃展期償付

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述知情人士透露，世茂集團（００８１３）擬將約
６０億元（人民幣．下同）的信託計劃展期償付。
知情人士稱，世茂周三下午在會上向投資人稱，該信託計劃２月份約有１３億元到期，４至
８月有４７億元到期。世茂現提議２０２２年全年歸還該信託產品本金的２５％，２０２３年歸
還３５％，２０２４年歸還剩餘部分。該信託計劃通過中信信託發行。（ｂｉ）
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