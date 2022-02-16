【新冠肺炎】本港新增４２８５宗確診，另有７０００宗初陽個案

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

４２８５宗新冠肺炎確診，其中２１宗輸入案例，其餘都是本地個案。３２００個樣本當中，

４８宗涉Ｄｅｌｔａ變異病毒株，３１３８宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，４０多宗未分類，

１０５０宗不會化驗。另有７０００宗初陽個案。

張竹君表示，確診個案中涉及２０間院舍，當局稱正在逐一跟進，惟沒有交代涉及的院舍地

點。



＊再多９名患者不治＊



醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日再多９名患者不治，包括

３歲女童及８２歲女患者，另有１７名病人情況危殆。醫護方面，再多１２０位公院醫護初步確

診，２０名職員列為密切接觸者，當局稍後會再公布詳細內容；約２０名病人入院篩查時初確，

１００多名同房病人被列為密切接觸者。

何婉霞又說，今日開始營運的新冠肺炎指定診所，有約７００多宗預約。



＊建議家長為確診童每４小時量體溫＊



何婉霞又建議家長為確診童每４小時量度體溫，若持續高燒須留意。另外，３歲病逝女

童有密切接觸者確診，惟稱確診者非由母胎感染。醫管局分析過去１４日，確診中有１７％少於

１７歲，有９％為６歲以下。（ｈｙ）



