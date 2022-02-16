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16/02/2022 16:34

【新冠肺炎】本港新增４２８５宗確診，另有７０００宗初陽個案

　　《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
４２８５宗新冠肺炎確診，其中２１宗輸入案例，其餘都是本地個案。３２００個樣本當中，
４８宗涉Ｄｅｌｔａ變異病毒株，３１３８宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，４０多宗未分類，
１０５０宗不會化驗。另有７０００宗初陽個案。
　　張竹君表示，確診個案中涉及２０間院舍，當局稱正在逐一跟進，惟沒有交代涉及的院舍地
點。

＊再多９名患者不治＊

　　　　醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日再多９名患者不治，包括
３歲女童及８２歲女患者，另有１７名病人情況危殆。醫護方面，再多１２０位公院醫護初步確
診，２０名職員列為密切接觸者，當局稍後會再公布詳細內容；約２０名病人入院篩查時初確，
１００多名同房病人被列為密切接觸者。　
　　　　何婉霞又說，今日開始營運的新冠肺炎指定診所，有約７００多宗預約。

＊建議家長為確診童每４小時量體溫＊

　　　　何婉霞又建議家長為確診童每４小時量度體溫，若持續高燒須留意。另外，３歲病逝女
童有密切接觸者確診，惟稱確診者非由母胎感染。醫管局分析過去１４日，確診中有１７％少於
１７歲，有９％為６歲以下。（ｈｙ）
　

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