《小傳日記》魚缸全日氣勢強，電力佬就好悲傷！

《小傳日記》烏俄局勢無咁僵，全球「孖屐」無咁緊張。魚缸連跌三日後，今日終於無咁愁

！科技佬今日奮力衝，巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）升超過２巴仙，嗶哩

（０９６２６）非常ｈａｐｐｙ，因為高收近９巴仙。賭佬今日揸住靚牌，金沙（０１９２８）

、銀娛（０００２７）好愉快，分別升近７巴仙同５巴仙，做咗今日至出色藍戰士龍虎榜嘅頭兩

名。

反而電力佬全日發唔到電，當中潤電（００８３６）狂畀大戶沽、沽、沽！睇番今日資金流

向，整體沽潤電嘅比率高達６１巴仙，大戶沽貨比率亦都有５７巴仙。睇埋公仔圖，今日最低見

過１５﹒８４銀，穿晒自舊年９月開始嘅所有支持位，最後跌１６﹒１６銀，睇個勢好唔對路！

中國電力（０２３８０）都跌４巴仙，龍源電力（００９１６）好少少，只係跌近１巴仙。

電力佬跌，煤炭佬又點呢？兗礦（０１１７１）同神華（０１０８８）都升近２巴仙，中煤

（０１８９８）都升２巴仙，表現幾好啵！早排阿爺先話要㩒低煤價，電力佬心諗：呢鋪仲唔輪

到我彈起？結果，今日電力畀淡友猛烈進攻，潤電連ｆｕｓｅ都壞埋，反而煤炭佬穩如泰山，唔

通啲淡友已經預先知道某啲嘢，偷步沽定電力佬先？請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

