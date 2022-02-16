【虛擬銀行】天星銀行夥八達通推開戶迎新優惠

《經濟通通訊社１６日專訊》虛擬銀行天星銀行宣布，推出「八達通ｘ天星銀行開戶迎新優

惠」。

由即日起至３月３１日，新客戶成功於天星銀行開戶，並於４月１０日或之前於八達通

Ａｐｐ內，選用「透過銀行應用程式增值」服務及以「天星銀行」增值八達通卡港幣５０元或以

上，即可享港幣１００元現金獎賞。（ｂｉ）





