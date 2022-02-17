《保險睿見－謝佩蘭》虎年伊始打好保障基礎，周詳計劃達成目標

《保險睿見》正式踏入虎年，在此先祝大家萬事如意！立春已過，象徵萬物更新，正是一年

之計在於春的好時機。大家要實踐心目中的大計，必先要擁有強健有活力的體魄，才可以專注尋

求突破，再配合周詳的計劃，自然做起事來得心應手，超越自己，成功達標！



＊超越傳統保險 提供額外健康及醫療服務＊



近年市民大眾比以往更加關注健康保障，尤其在這段日子面對更大的挑戰，從以往認為購買

保險可獲得需要的保障，遇事就申請理賠的層面，轉變到今天期望保險可以發揮更大效用，積極

回應他們對健康保障的重視，甚至超越傳統保險，主動從「健康管理」、「健康保障」和「重拾

健康」三方面，提供額外的健康及醫療服務，活出健康生活。



＊涵蓋醫療、意外、人壽、危疾、儲蓄及強積金產品＊



在建構健康生活之餘，理財也是人生計劃的重要一環，趁一年之始，有領導市場的保險公司

更主動幫助客戶規劃全面的人生保障，推出不同種類計劃的推廣活動，包含醫療、意外、人壽、

危疾、儲蓄及強積金產品六大範疇，成功投保可享保費回贈＊，鼓勵大眾積極為自己和家人規劃

健康及理財的保障，凸顯「超越保險」的嶄新理念。

有云：「但見時光流似箭」，把握機會及早獲得健康和財富這兩項人生舉足輕重的保障，便

可無後顧之憂去實踐新一年大計！ 春天萬物欣欣向榮，花草樹木也冒出新芽，抓緊機會規劃好

保障，自然可以如虎添翼，在新一年人生歷程中事事順利，樣樣如意。

《友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官 謝佩蘭》



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