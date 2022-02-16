《錢來自有方－陳玉麗》電子利是點派先至開心又安全？

《錢來自有方》隨著電子支付及交易愈來愈普及，加上疫情反覆，多間銀行及電子支付營運

商都鼓勵市民在今年改派電子利是。



＊有哪些途徑派電子利是？＊



你可以先了解慣常用的銀行是否有相關服務，讓客戶以個人理財流動程式（Ａｐｐ） 經「

轉數快」派電子利是，也可以考慮透過多種電子錢包作點對點 （Ｐ２Ｐ） 轉賬或過數派電子

利是給親友。



＊哪個平台的功能及優惠啱你？＊



各間銀行和電子支付營運商推出不同的獎賞或現金回贈吸引用戶。在揀選用哪種支付方式派

電子利是前，當然要比較著數及優惠，但亦要留意它們的功能如增值方式，甚至是電子利是的賣

點是否合你需要，例如有些電子利是可讓用戶把鈔票逐張拉入利是封，有些可自選封套及寫上祝

福語句。

無論你用哪種電子支付方法派電子利是，都要留意以下有關保安和私隱方面的要點。

過數前再三核實在確定交易之前核對清楚交易資料，例如收款人電話、電郵、支付號碼及金額，

萬一資料出錯，錢便會轉到他人戶口。





＊小心保管密碼＊



小心保管電子支付工具的密碼，不要向其他人透露，亦不要貪方便把密碼貼在手機背或手機

套內，定期轉換密碼。



＊定期查閱紀錄＊



多查閱支付紀錄，幫你儘早發現戶口出現任何異常，萬一發現任何未經你核實的交易，可立

即通知銀行或電子支付工具營運商。



＊留意程式及網絡安全＊



只從認可的渠道下載應用程式，避免使用公共場所的Ｗｉ－Ｆｉ網絡，如不使用的時候，關

閉Ｗｉ－Ｆｉ，藍牙或ＮＦＣ近場通訊等功能。

《投資者及理財教育委員會傳訊及教育資源主管 陳玉麗》



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