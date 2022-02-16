《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：國務院提出減稅降費惠企惠民

《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



吸收外資政策有望加碼

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商務部公布，１月實際使用外資１０２２﹒８億元人民幣，同比增長１１﹒６％。專家認為，當

前全球新冠肺炎疫情仍在反復，跨國投資形勢依然嚴峻，吸收外資平穩開局的同時也面臨挑戰。

穩外資政策有望加碼，新舉措將陸續推出，一季度吸收外資可望保持良好態勢。



用３年實施企業信用風險分類管理

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期望用３年左右的時間，市場監管系統全面實施企業信用風險分類管理，市場監管總局副局長蒲

淳１５日表示。市場監管總局今年１月發布《關於推進企業信用風險分類管理進一步提升監管效

能的意見》。蒲淳介紹，全面推進企業信用風險分類管理，是新形勢下加強市場監管的一項創新

性制度供給，對於構建信用導向的營商環境十分重要。



《求是》雜誌發表習近平重要文章

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２月１６日出版的第４期《求是》雜誌發表國家主席習近平的重要文章《堅持走中國特色社會主

義法治道路，更好推進中國特色社會主義法治體系建設》。文章強調，法治興則民族興，法治強

則國家強。當前，我國正處在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，需要更好發揮法治固根本、穩

預期、利長遠的作用，要順應事業發展需要，堅持系統觀念，全面加以推進。





《上海證券報》



「專精特新」企業成穩增長生力軍

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創新能力強帶來了效益的提升，「專精特新」企業已經成為我國製造業高質量發展的重要支撑力

量。工信部調查顯示，２０２１年１至９月，「小巨人」企業營業收入、利潤總額同比分別增長

３１﹒６％、６７﹒９％，比規模以上工業中小企業營業收入增速、利潤總額增速分別高８﹒８

個、３５﹒４個百分點；目前已培育國家級專精特新「小巨人」企業４７６２家，帶動省級「專

精特新」中小企業４萬多家。



國常會：減稅降費惠企惠民

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國務院總理李克強１４日主持召開國務院常務會議提出，加大工業、服務業所得稅減免力度，今

年對中小微企業新購置價值５００萬元人民幣以上設備器具，折舊為３年的可一次性稅前扣除，

折舊為４年、５年、１０年的可減半扣除。延長製造業中小微企業緩稅政策。擴大地方「六稅兩

費」減免政策適用主體範圍至全部小型微利企業和個體工商戶。



監管層喊話「勿炒鐵」

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截至國內期市２月１５日下午收盤，鐵礦石期貨跌停。新加坡鐵礦石期貨跌幅超過９％，報

１３３﹒９美元╱噸。據國家發展改革委２月１５日消息，針對近期鐵礦石價格异常波動等情況

，國家發展改革委價格司等部門聯合召開會議，再度強調鐵礦石保供穩價。提醒告誡相關企業不

得編造發布虛假價格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格。





《證券時報》



習近平：更好推進中國特色社會主義法治體系建設

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２月１６日出版的第４期《求是》雜誌發表國家主席習近平的重要文章《堅持走中國特色社會主

義法治道路，更好推進中國特色社會主義法治體系建設》。文章強調，法治興則民族興，法治強

則國家強。當前，我國正處在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，需要更好發揮法治固根本、穩

預期、利長遠的作用，要順應事業發展需要，堅持系統觀念，全面加以推進。



國常會：保持物價基本穩定，進一步助企紓困政策準備

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國務院總理李克強２月１４日主持召開國務院常務會議，確定促進工業經濟平穩增長和服務業特

殊困難行業紓困發展的措施。會議指出，當前工業及服務業經濟穩定恢復態勢仍不牢，加大工業

、服務業所得稅減免力度，對中小微企業新購置價值５００萬元以上設備器具，折舊為３年的可

一次性稅前扣除，折舊為４年、５年、１０年的可減半扣除。延長製造業中小微企業緩稅政策。

擴大地方「六稅兩費」減免政策適用主體範圍至全部小型微利企業和個體工商戶。



ＭＬＦ增量續作穩定市場預期

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２月１５日，人民銀行開展３０００億元（人民幣，下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作（含對

２月１８日ＭＬＦ到期的續做）和１００億元公開市場逆回購操作。本月ＭＬＦ到期量為

２０００億元，央行此次ＭＬＦ操作為增量續作。與此同時，ＭＬＦ操作利率與７天期逆回購利

率均與上期持平。在當前流動性較為充裕的情況下，央行仍選擇增量續作ＭＬＦ，向市場傳遞出

了明確的寬信用信號。（ａｈ）

