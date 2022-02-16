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16/02/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價續升１４２點創近三周高，報６﹒３４６３

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４６３，
較上個交易日升１４２點子，實現三連揚，創１月２７日以來近三周新高，上個交易日報
６﹒３６０５。
　　俄羅斯自烏克蘭邊境撤軍，市場避險情緒緩和，美元周二（１５日）小幅走低。美匯指數尾
盤跌０﹒３％，約報９６。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３４６３　　－１４２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２０７４　　＋１５７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒４８８５　　－１６７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１３４　　　－１８﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５９３５　　－１４３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５３７３　　　＋１９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２１３６　　　＋５２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７１８５　　　－４０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８５７９　　－２２４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９８９８　　　－８４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９６　　　＋１１﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒８９４９　－１３９６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７９８　　　＋３６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒７５００　　　＋６１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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