【聚焦人幣】人幣中間價續升１４２點創近三周高，報６﹒３４６３

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４６３，
較上個交易日升１４２點子，實現三連揚，創１月２７日以來近三周新高，上個交易日報
６﹒３６０５。
俄羅斯自烏克蘭邊境撤軍，市場避險情緒緩和，美元周二（１５日）小幅走低。美匯指數尾
盤跌０﹒３％，約報９６。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３４６３ －１４２﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒２０７４ ＋１５７﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒４８８５ －１６７﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１３４ －１８﹒４０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５９３５ －１４３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５３７３ ＋１９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２１３６ ＋５２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７１８５ －４０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８５７９ －２２４﹒００
１加元╱人民幣 ４﹒９８９８ －８４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９６ ＋１１﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８９４９ －１３９６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７９８ ＋３６﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒７５００ ＋６１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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