《鍾之日記》憧憬開關賭股揚，恒指彈起成交縮

《鍾之日記》２月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境演習後，部分撤回基地，消息令俄烏緊張局勢暫時降溫，美股周二

顯著反彈，道指一度抽升逾４８０點，中港股市造好，恒指彈逾三百點，一舉重上１０天（現處

２４５５２）、２０天（現處２４４２２）和１００天線（現處２４４０３）。恒指高開２６２

點或１﹒０８％，報２４６１８，升幅曾縮至１９２點，低見２４５４８，但買盤湧入下，恒指

一舉升穿１０天、２０天和１００天線，之後升幅放緩。午後中段大市復向好，尾市挑戰上午高

位，恒指收市升３６３點或１﹒４９％，報２４７１８。國指報８６７８，升１５０點或

１﹒７７％。恒生科指收報５６１６，升１２６點或２﹒３％。大市全日成交額只有

１０１７﹒９億元。



＊１月ＣＰＩ及ＰＰＩ均遜，滬指兩連升＊



國家統計局公布，１月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒９％，增速較上月回

落０﹒６個百分點，低於市場預期的漲１％，實現兩連跌，創四個月新低。在春節因素下，１月

ＣＰＩ環比漲幅仍只有０﹒４％，低於正常春節假期前水平，亦進一步驗證了消費疲軟、疫情多

城散發對經濟的衝擊。分析預計人行繼續在貨幣政策上放鬆，但擔憂未來消費應如何提振。至於

消費價格和出廠價格之間的巨大剪刀差仍然存在，１月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比

漲幅達到９﹒１％，但已較上月回落１﹒２個百分點，漲幅小於市場預期。

東歐地緣政治稍緩，Ａ股繼續上揚，滬綜指修復日前的裂口，基建概念的拉動大市，惟軍工

及半導體拖後腿，滬指全日升０﹒５７％，報３４６５﹒８３點；深成指升０﹒２３％，創業板

指揚０﹒０７％。值得留意的是，今日兩市全日成交只有８０７１億元人民幣，繼續刷新虎年成

交新低，按日減少２﹒５％。



＊濠賭股炒上，金沙曾抽升一成＊



具復甦題材的濠賭股突見資金炒上，金沙中國（０１９２８）一度大升一成一創五個月新高

，收市飆升６﹒８％，報２３﹒５５元，仍為表現最好藍籌。銀娛（０００２７）升５﹒３％。

美高梅（０２２８２）升近６％，澳博（００８８０）升３﹒１％，獲瑞銀維持「買入」評級的

永利澳門（０１１２８）升６﹒３％，新濠（００２００）升３％。

瑞銀和花旗均表示，上周澳門平均每日博彩收入為４﹒３億元，較月初的３﹒３３億元高約

２９％。瑞銀又指，經其渠道考查，農曆新年對澳門賭收的提振似乎持續至本月的第二周，當中

增長動力來自較高的貴賓廳業務。再者，目前整個濠賭板塊的企業價值相對經營利潤（ＥＶ╱

ＥＢＩＴＤＡ）僅為２０２３年的８﹒１倍，遠低於平均值，而行業首選依然為金沙和銀娛。

花旗預料澳門今個月首１３日博彩收入可能達５０億澳門元，故將今個月賭收預測從７０億

元上調至８５億元，若達預測數字，本月將是自去年５月以來表現最強的月份。

另外，澳門政府宣布，由下周一（２１日）凌晨起，從香港或台灣入境人士要有新冠疫苗接

種證明，適用人士包括１２歲或以上人士，若不適合或不能接種，要有醫生證明，才可以登上到

澳門的交通工具。違例人士需負上行政或刑事責任。



＊華爾街偷掃中概股，科技股抬頭＊



多家資管機構向美國證交會提交的最新持倉報告顯示，他們在去年第四季低位增持了中概股

，其中全球最大資管公司貝萊德度增持了阿里巴巴、拼多多、理想汽車和蔚來汽車，不過減持了

京東和小鵬汽車；至於積極部署中國市場的橋水基金，第四季新買入最多的六隻股票都是中概股

，分別為滴滴、阿里巴巴、陸金所、新東方、拼多多、京東，增持比例在１３％至３９％不等，

不過這六隻有一半在第四季股價下跌了。

受外資支持影響，加上地緣政治緊張情緒稍有緩解，香港科技股表現強勁，阿里

（０９９８８）漲３﹒５％，京東（０９６１８）升２﹒３％，騰訊（００７００）升１﹒３％

；快手（０１０２４）更漲５﹒５％，美團（０３６９０）升２﹒５％，小米（０１８１０）升

２％。

另外，有「微商教父」之稱、年收以千萬計的龔文祥日前發表告別信，稱自己收到工商稅務

公安法院等專案組的聯合處查，稱其公司已經破產，目前負債累累、身無分文。龔文祥更在告別

信中提及，當局會利用大數據檢測公民過去四年的微信收款記錄，以判斷其是否偷漏稅，如果被

檢測到，「未來一定是按照你微信收款總額４５％補交個人所得稅。」消息引發外界譁然。微信

和支付寶昨日（１５日）回應稱，有關說法為謠言，不過有網民質疑企業已經向政府提交了用戶

數據，未必能夠政府部門澄清。



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