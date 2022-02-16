【國務會議】李克強：加快新型基礎設施建設，大宗商品保供穩價

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院總理李克強１４日主持召開國務院

常務會議，確定促進工業經濟平穩增長和服務業特殊困難行業紓困發展的措施。繼續做好大宗商

品保供穩價，加大所得稅減免，延長製造業中小微企業緩稅政策。

會議指出，當前工業經濟穩定恢複態勢仍不牢固，服務業因受疫情等影響存在一些特殊困難

行業，近期要抓緊出台措施加大幫扶。包括，一是加大工業、服務業所得稅減免力度，今年對中

小微企業新購置價值５００萬元人民幣以上設備器具，折舊為３年的可一次性稅前扣除，折舊為

４年、５年、１０年的可減半扣除。延長製造業中小微企業緩稅政策。擴大地方「六稅兩費」減

免政策適用主體範圍至全部小型微利企業和個體工商戶。



＊推動製造業中長期貸款較快增長，推進製造業強鏈補鏈再造＊



二是引導加強金融服務。人民銀行提供激勵資金支持增加普惠小微貸款等，推動製造業中長

期貸款較快增長，促進企業綜合融資成本穩中有降。

三是推進製造業強鏈補鏈和產業基礎再造，加快新型基礎設施建設、重點領域節能降碳技術

改造等，擴大有效投資。

四是針對餐飲、零售、旅遊、交通客運等特殊困難行業，在階段性稅收減免、部分社保費緩

繳等方面加大支持力度，促進穩就業和消費恢復。



＊免徵公交等公共交通運輸服務增值稅＊



會議指出，２０２２年免徵公交和長途客運、輪客渡、出租車等公共交通運輸服務增值稅。

繼續按８０％比例暫退旅遊服務質量保證金。對承租國有房屋的服務業小微企業和個體工商戶，

今年被列為疫情中高風險地區的減免６個月租金，其他地區減免３個月。各地可對承租非國有房

屋的服務業小微企業和個體工商戶給予適當幫扶；對減免租金的房屋業主，按規定減免今年房產

稅、城鎮土地使用稅。



＊做好大宗商品保供穩價工作＊



會議強調，要精準做好常態化疫情防控，面對國內外複雜嚴峻形勢高度重視解決經濟運行中

的掣肘問題，穩定市場預期。繼續做好大宗商品保供穩價工作，緩解下游企業成本上升壓力，保

持物價基本穩定。保障糧食和能源安全，確保全年糧食豐收，增加煤炭供應，支持煤電企業多出

力出滿力，保障正常生產和民生用電。政策發力適當靠前，做好進一步助企紓困政策準備，加強

協調配合、形成合力，增強企業活力和經濟發展動力。

