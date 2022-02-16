【新冠肺炎】全國昨增４６宗本土確診，兩人從香港水路返湖南確診

《經濟通通訊社１６日專訊》國家衛健委公布，２月１５日，全國確診者新增確診１０２宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例４６宗（江蘇１９宗，其中蘇州市１８宗、南通市１宗；
遼寧１５宗均在葫蘆島市；內蒙古７宗，其中呼倫貝爾市５宗、呼和浩特市２宗；廣東３宗均在
深圳市；廣西２宗均在百色市）。境外輸入病例５６宗，含１０宗由無症狀感染者轉為確診病例
（廣東９宗，四川１宗）；無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院８１宗。此外，新增無症狀感
染２８宗，５宗為本地個案。
另外，湖南省郴州市公布，有兩人在情人節（２月１４日）凌晨４點，從香港坐船入境到廣
東省珠海市後，再跨省自駕到湖南，入住酒店後確診。目前內地全面封關，不少人懷疑二人是非
法入境。郴州市疫情防控辦職員指，仍在調查原因，或需公安介入，並確認二人是湖南籍人士，
非香港居民。
＊深圳新增３宗確診病例＊
深圳昨日新增３宗新冠肺炎確診病例。其中２宗為已集中隔離觀察的「０２１３」疫情病例
的密接者，１宗為重點人員例行核酸檢測發現。
深圳市羅湖區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室發布通告，自２月１５日２４時起，
深圳市羅湖區東門街道新園路明華廣場１至６樓商業區調整為中風險地區。（ｃａ）
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