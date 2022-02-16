  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2022 09:20

【新冠肺炎】全國昨增４６宗本土確診，兩人從香港水路返湖南確診

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家衛健委公布，２月１５日，全國確診者新增確診１０２宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例４６宗（江蘇１９宗，其中蘇州市１８宗、南通市１宗；
遼寧１５宗均在葫蘆島市；內蒙古７宗，其中呼倫貝爾市５宗、呼和浩特市２宗；廣東３宗均在
深圳市；廣西２宗均在百色市）。境外輸入病例５６宗，含１０宗由無症狀感染者轉為確診病例
（廣東９宗，四川１宗）；無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院８１宗。此外，新增無症狀感
染２８宗，５宗為本地個案。
　　另外，湖南省郴州市公布，有兩人在情人節（２月１４日）凌晨４點，從香港坐船入境到廣
東省珠海市後，再跨省自駕到湖南，入住酒店後確診。目前內地全面封關，不少人懷疑二人是非
法入境。郴州市疫情防控辦職員指，仍在調查原因，或需公安介入，並確認二人是湖南籍人士，
非香港居民。

＊深圳新增３宗確診病例＊

　　深圳昨日新增３宗新冠肺炎確診病例。其中２宗為已集中隔離觀察的「０２１３」疫情病例
的密接者，１宗為重點人員例行核酸檢測發現。
　　深圳市羅湖區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室發布通告，自２月１５日２４時起，
深圳市羅湖區東門街道新園路明華廣場１至６樓商業區調整為中風險地區。（ｃａ）
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告16/02/2022
【大行炒D乜】大行點睇教育股？一click就知道
財經熱話16/02/2022
【虛幣世界】烏俄局勢緩和，比特幣衝上四萬四美元
財經熱話15/02/2022
政府首次發行綠色零售債券　發行額60億元　息率不少於2厘
中國故事15/02/2022
《神州經脈》MLF超額續做利率不變　A場普升創指飆高3%
財經熱話15/02/2022
平保擬發房企併購主題債拯救內房　股價續受壓再挫逾3%
財經熱話15/02/2022
【車股必睇】造車新勢力抬頭　吉利長汽地位不保？比亞迪要小心！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金