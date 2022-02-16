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16/02/2022 14:48

【新冠肺炎】台灣增１４宗本土確診，昨現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ死亡

　　《經濟通通訊社１６日專訊》台灣新增１４宗本土確診及５３宗境外輸入病例；另確診病例
中無新增死亡。台灣昨日（１５日）錄得首宗本土Ｏｍｉｃｒｏｎ死亡個案，患者為８０多歲女
性，確診１６天後不治。
　　流行疫情指揮中心表示，女死者有慢性病史，要洗腎，因有就醫需求，上月１０日由衞生部
門安排住院隔離，在隔離期滿前的檢測呈陽性，繼續留醫接受隔離治療，延至本月４日死亡。
（ｊｔ）

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