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16/02/2022 16:15

【重拳監管】滴滴出行、江南出行等５家網約車平台被河南部門約談

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地近期加大力度監管網約車，河南省多部門聯合約談滴滴出
行、江南出行、全民出行、拼客出行、翠馳出行等５家網約車平台公司。
　　約談指出，近期，部分平台公司平台計價規劃不透明、為不合規車輛和駕駛員派單、網約車
非法運營市際客運班線、抬高平台抽成比例、派單機制不科學導致從業人員超時勞動和疲勞駕駛
等擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。（ｊｔ）

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