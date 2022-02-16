【重拳監管】滴滴出行、江南出行等５家網約車平台被河南部門約談

《經濟通通訊社１６日專訊》內地近期加大力度監管網約車，河南省多部門聯合約談滴滴出

行、江南出行、全民出行、拼客出行、翠馳出行等５家網約車平台公司。

約談指出，近期，部分平台公司平台計價規劃不透明、為不合規車輛和駕駛員派單、網約車

非法運營市際客運班線、抬高平台抽成比例、派單機制不科學導致從業人員超時勞動和疲勞駕駛

等擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。（ｊｔ）

