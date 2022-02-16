【人行操作】人行續１００億逆回購利率持平，淨回籠１００億

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平為２﹒１％。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即單日淨回籠１００億元。
《中證報》引述專家表示，最新一次的ＭＬＦ操作量增價平體現了人行對市場流動性的呵護
，２月新一期ＬＰＲ或保持不變。未來，貨幣調控發力仍有空間，不排除有降準降息的可能性。
（ｃａ）
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