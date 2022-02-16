【中概焦點】滴滴股價隔日升２％，預料裁員為回港上市準備

《經濟通通訊社１６日專訊》據報中國網約車平台滴滴近乎全線裁員，整體裁員比例約為兩
成，涉及滴滴網約車、兩輪車、貨運等出行業務。但國際化部門和自動駕駛部門則未受影響，仍
在持續招人中。滴滴即將在美國退市並到香港發行新股，有分析指，此舉可能是為回港上市前提
升盈利能力，並應對預期中的增長放緩。
滴滴隔日在美國股價升２﹒３％，報４﹒３８美元。（ｅｙ）
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