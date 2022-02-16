【重拳監管】傳內地可調個人電子支付記錄查逃稅，微信支付寶否認

《經濟通通訊社記者楊英傑１６日報道》有「微商教父」之稱、年收以千萬計的龔文祥日前

發表告別信，稱自己收到工商稅務公安法院等專案組的聯合處查，稱其公司已經破產，目前負債

累累、身無分文。龔文祥更在告別信中提及，當局會利用大數據檢測公民過去四年的微信收款記

錄，以判斷其是否偷漏稅，如果被檢測到，「未來一定是按照你微信收款總額４５％補交個人所

得稅。」消息引發外界譁然，外界更有傳聞指，不止微信，當局還會調查支付寶用戶近４年的收

款數據。微信和支付寶昨日（１５日）回應稱，以上說法為謠言，不過有網民質疑企業已經向政

府提交了用戶數據，未必能夠政府部門澄清。

內地政府近來多次提及利用大數據調查偷漏稅行為，當局更將於今年３月１日起實施兩項新

政，包括要求商戶收款要申請商用收款碼，以及個人存取５萬元人民幣以上需要登記資金來源，

如果再加上龔文祥所言，政府會檢測微信用戶近４年的電子支付收款記錄的話，一個全方位防逃

稅的綜合平台已經浮出水面。

外界關注，查稅風暴會否從娛樂圈、直播帶貨、微商等隱蔽性較強的行業，延伸到所有公民

身上。小攤小販做的是小本買賣，數額小且雜亂，會用個人收款碼收取顧客現金，有些人甚至不

會記帳，當局難以監察他們的現金流水，若日後當局進一步限制提取現金，鼓勵電子支付，而商

戶又必須用商用碼收款，小販們難再有避稅的空間。

內地部分地方政府財政緊張，加強稅務檢測可增加稅收，對地方而言自然是好事，但同時會

增加小微企業的經營壓力，繼而打擊內需；另一方面，在新政組合拳下，商販們會盡量鼓勵顧客

用現金交易，對涉足網絡支付的兩大互聯網巨頭阿里（０９９８８）及騰訊（００７００）來說

，會帶來一定的利淡因素。

