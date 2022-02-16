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16/02/2022 14:49

【新冠肺炎】凱普生物增派氣膜實驗室到港提升檢測力，價彈逾４％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》凱普生物（深：３００６３９）在互動平台表示，近期香港疫
情嚴重，公司在香港設立的香港分子病理檢驗中心全力參與疫情防控工作。目前該實驗室日檢測
能力在６萬人次左右。公司根據疫情防控需要，已增派一個日檢測能力５萬管的氣膜實驗室到香
港，本周內將正式啟動新增氣膜實驗室的檢測。另外，公司已做好再增配一個日檢測能力１０萬
管的氣膜實驗室的準備，後續根據需求可增派香港支援疫情防控工作。
　　凱普生物現彈４﹒３％，報２９﹒６９元人民幣。Ａ場新冠檢測概念續炒，安旭生物
（滬：６８８０７５）、熱景生物（滬：６８８０６８）飆高近１３％，華康醫療
（深：３０１２３５）大漲７﹒９％，萬泰生物（滬：６０３３９２）揚６％，奧泰生物
（滬：６８８６０６）、普門科技（滬：６８８３８９）等亦彈逾３％。
　　金域醫學（滬：６０３８８２）黨委副書記、高級副總裁汪令來在廣州市政府舉行的疫情分
享會上表示，正準備啟動升級措施，部署增派檢測人員，以及在香港增設兩至三個氣膜實驗室，
希望檢測量可由目前每日７萬份提升至２０萬份。不過該股經歷昨日大漲後，現價軟０﹒９％，
報８０﹒５３元人幣。（ｗｌ）

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