【新冠肺炎】凱普生物增派氣膜實驗室到港提升檢測力，價彈逾４％

《經濟通通訊社１６日專訊》凱普生物（深：３００６３９）在互動平台表示，近期香港疫

情嚴重，公司在香港設立的香港分子病理檢驗中心全力參與疫情防控工作。目前該實驗室日檢測

能力在６萬人次左右。公司根據疫情防控需要，已增派一個日檢測能力５萬管的氣膜實驗室到香

港，本周內將正式啟動新增氣膜實驗室的檢測。另外，公司已做好再增配一個日檢測能力１０萬

管的氣膜實驗室的準備，後續根據需求可增派香港支援疫情防控工作。

凱普生物現彈４﹒３％，報２９﹒６９元人民幣。Ａ場新冠檢測概念續炒，安旭生物

（滬：６８８０７５）、熱景生物（滬：６８８０６８）飆高近１３％，華康醫療

（深：３０１２３５）大漲７﹒９％，萬泰生物（滬：６０３３９２）揚６％，奧泰生物

（滬：６８８６０６）、普門科技（滬：６８８３８９）等亦彈逾３％。

金域醫學（滬：６０３８８２）黨委副書記、高級副總裁汪令來在廣州市政府舉行的疫情分

享會上表示，正準備啟動升級措施，部署增派檢測人員，以及在香港增設兩至三個氣膜實驗室，

希望檢測量可由目前每日７萬份提升至２０萬份。不過該股經歷昨日大漲後，現價軟０﹒９％，

報８０﹒５３元人幣。（ｗｌ）

