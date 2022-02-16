【聚焦人幣】渣打料全年外資流入中國債市７－８千億，與去年相當

《經濟通通訊社１６日專訊》渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔發布報告認為，由於人民幣資

產日益突出的避風港效應，全球央行和國際投資者將繼續增持中國債市，預計２０２２年外資流

入中國債市的規模將在７０００－８０００億（人民幣．下同）左右，和２０２１年７５５０億

的規模相當，低於２０２０年的１﹒０７２萬億的規模。劉潔稱，中國債券收益率仍然相對較高

，貨幣政策相對寬鬆，以及中國強勁的國際收支支撐人民幣幣值保持穩定，受這三個主要原因驅

動下，中國債市今年表現將繼續優於全球其他債券市場。

對於今年外資流入預期低於２０２０年的主要原因，劉潔表示，這是因為全球貨幣政策趨於

正常化和美聯儲可能執行的縮表政策，或將提升全球利率水平，使人民幣和發達市場資產的利差

收窄，並收緊全球市場的流動性。渣打認為，今年中國不會出現淨資本外流，但是流入的速度會

受到全球流動性收緊的影響。



＊ＳＤＲ貨幣權重７月重估，料將提升人民幣權重＊



劉潔又認為，ＲＣＥＰ啟動和ＳＤＲ重估權重將成為外資增持人民幣資產的新動力。特別是

ＲＣＥＰ生效後，ＲＣＥＰ成員國間的經濟和貿易往來更加緊密融合，使中國在地區經濟中成為

更加重要的合作夥伴。

與此同時，特別提款權（ＳＤＲ）的貨幣權重將於今年７月進行重估。由於人民幣計價貿易

的活躍和中國佔全球貿易份額的提升，估計國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）在這次的ＳＤＲ貨幣權

重的調整中會提高人民幣的權重，這將進一步提升人民幣作為全球儲備貨幣的地位，並使一些根

據ＳＤＲ權重進行資產配置的機構（比如多邊國際機構）提高對人民幣資產的配置。（ｗｌ）

