【聚焦數據】內地１月ＰＰＩ同比漲幅收窄至９﹒１％，顯著低預期

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，２０２２年１月份，全國工業生產者出廠價
格（ＰＰＩ）同比上漲９﹒１％，漲幅較上月回落１﹒２個百分點，顯著低於市場預期的漲
９﹒５％，且實現三連跌，創２０２１年７月以來六個月新低。當月ＰＰＩ環比下降０﹒２％。
１月工業生產者購進價格同比上漲１２﹒１％，環比下降０﹒４％。（ｗｌ）
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