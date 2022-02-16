【聚焦數據】內地１月ＰＰＩ同比漲幅收窄至９﹒１％，顯著低預期

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，２０２２年１月份，全國工業生產者出廠價

格（ＰＰＩ）同比上漲９﹒１％，漲幅較上月回落１﹒２個百分點，顯著低於市場預期的漲

９﹒５％，且實現三連跌，創２０２１年７月以來六個月新低。當月ＰＰＩ環比下降０﹒２％。

１月工業生產者購進價格同比上漲１２﹒１％，環比下降０﹒４％。（ｗｌ）

