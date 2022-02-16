【數據解讀】統計局：１月ＣＰＩ環比轉漲，居民消費價格總體平穩

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，２０２２年１月份，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲０﹒９％，增速較上月回落０﹒６個百分點，略低於市場預期的漲１％，實
現兩連跌，創四個月新低。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，１月份，各地區各部門持續
做好春節前重要民生商品市場供應，居民消費價格總體平穩。據測算，在１月份０﹒９％的同比
漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒５個百分點，新漲價影響約為０﹒４個百分點。扣除
食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲１﹒２％，漲幅與上月相同。
＊豬價環比降２﹒５％，非食品價格轉漲＊
從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒３％轉為上漲０﹒４％。其中，食品價格由上月下降
０﹒６％轉為上漲１﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２６個百分點。食品中，受節日因素影響，
鮮果、水產品和鮮菜價格分別上漲７﹒２％、４﹒１％和３﹒１％；冬季腌腊基本結束，加之節
前生豬出欄加快，豬肉供應充足，價格下降２﹒５％。
非食品價格由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１８個百分點。
非食品中，工業消費品價格由上月下降０﹒５％轉為持平，其中受國際能源價格上漲影響，汽油
、柴油和液化石油氣價格分別上漲２﹒２％、２﹒４％和１﹒５％。服務價格由上月持平轉為上
漲０﹒３％，其中，節前出行有所增加，飛機票、交通工具租賃費和長途汽車價格分別上漲
１２﹒４％、９﹒８％和５﹒２％；受部分城市務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務、
母嬰護理服務和美發等價格均有所上漲，漲幅在２﹒６％－９﹒１％之間。
＊食品價格同比降幅擴，工業消費品漲幅回落＊
從同比看，ＣＰＩ上漲０﹒９％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點。其中，食品價格下降
３﹒８％，降幅比上月擴大２﹒６個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒７２個百分點。食品中，受
去年同期基數較高影響，豬肉價格下降４１﹒６％，降幅擴大４﹒９個百分點；鮮菜價格由上月
上漲１０﹒６％轉為下降４﹒１％；鮮果和水產品價格分別上漲９﹒９％和８﹒８％，漲幅均有
擴大。非食品價格上漲２﹒０％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒６４
個百分點。
非食品中，工業消費品價格上漲２﹒５％，漲幅回落０﹒４個百分點，其中汽油和柴油價格
分別上漲２０﹒７％和２２﹒７％，漲幅均比上月有所回落；服務價格上漲１﹒７％，漲幅擴大
０﹒２個百分點，其中飛機票和家庭服務價格分別上漲２０﹒８％和６﹒２％，教育服務和醫療
服務價格分別上漲２﹒７％和０﹒９％。（ｗｌ）
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