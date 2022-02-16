【數據解讀】統計局：１月工業品價格整體再回落，ＰＰＩ環比續降

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，２０２２年１月份，全國工業生產者出廠價

格（ＰＰＩ）同比上漲９﹒１％，漲幅較上月回落１﹒２個百分點，顯著低於市場預期的漲

９﹒５％，且實現三連跌，創２０２１年７月以來六個月新低。統計局城市司高級統計師董莉娟

解讀指，１月份，煤炭、鋼材等行業價格走低，帶動工業品價格整體繼續回落。據測算，在１月

份９﹒１％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為９﹒３個百分點，新漲價影響約為負

０﹒２個百分點。



＊ＰＰＩ環比降幅收窄，石油天然氣開採業價格轉漲＊



從環比看，ＰＰＩ下降０﹒２％，降幅比上月收窄１﹒０個百分點。其中，生產資料價格下

降０﹒２％，降幅比上月收窄１﹒４個百分點；生活資料價格持平。保供穩價政策有力推進，煤

炭、鋼材價格繼續回落，煤炭開採和洗選業價格下降３﹒５％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格

下降１﹒９％。受國際原油價格回升影響，國內石油相關行業價格回暖。

石油和天然氣開採業價格由上月下降６﹒９％轉為上漲２﹒６％；化學原料和化學製品製造

業、化學纖維製造業價格分別下降１﹒３％和０﹒１％，降幅比上月分別收窄０﹒８和３﹒０個

百分點。國際有色金屬價格上行，帶動國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲０﹒８％。另外

，非金屬礦物製品業價格下降１﹒８％；電力熱力生產和供應業價格上漲２﹒５％，食品製造業

價格上漲０﹒３％。



＊食品製造、紡織服飾業價格同比漲幅擴＊



從同比看，ＰＰＩ上漲９﹒１％，漲幅比上月回落１﹒２個百分點。其中，生產資料價格上

漲１１﹒８％，漲幅回落１﹒６個百分點；生活資料價格上漲０﹒８％，漲幅回落０﹒２個百分

點。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３６個，比上月減少１個。

主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲５１﹒３％，回落１５﹒５個百分

點；石油和天然氣開採業上漲３８﹒２％，回落７﹒４個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業上

漲３０﹒１％，回落６﹒３個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲１９﹒８％，回落０﹒２

個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲１４﹒７％，回落６﹒７個百分點。

價格漲幅擴大的有：電力熱力生產和供應業上漲７﹒７％，擴大２﹒９個百分點；食品製造

業上漲４﹒６％，擴大０﹒４個百分點；紡織服裝服飾業上漲１﹒１％，擴大０﹒５個百分點。

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