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16/02/2022 09:54

【數據解讀】統計局：１月工業品價格整體再回落，ＰＰＩ環比續降

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，２０２２年１月份，全國工業生產者出廠價
格（ＰＰＩ）同比上漲９﹒１％，漲幅較上月回落１﹒２個百分點，顯著低於市場預期的漲
９﹒５％，且實現三連跌，創２０２１年７月以來六個月新低。統計局城市司高級統計師董莉娟
解讀指，１月份，煤炭、鋼材等行業價格走低，帶動工業品價格整體繼續回落。據測算，在１月
份９﹒１％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為９﹒３個百分點，新漲價影響約為負
０﹒２個百分點。

＊ＰＰＩ環比降幅收窄，石油天然氣開採業價格轉漲＊

　　從環比看，ＰＰＩ下降０﹒２％，降幅比上月收窄１﹒０個百分點。其中，生產資料價格下
降０﹒２％，降幅比上月收窄１﹒４個百分點；生活資料價格持平。保供穩價政策有力推進，煤
炭、鋼材價格繼續回落，煤炭開採和洗選業價格下降３﹒５％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格
下降１﹒９％。受國際原油價格回升影響，國內石油相關行業價格回暖。
　　石油和天然氣開採業價格由上月下降６﹒９％轉為上漲２﹒６％；化學原料和化學製品製造
業、化學纖維製造業價格分別下降１﹒３％和０﹒１％，降幅比上月分別收窄０﹒８和３﹒０個
百分點。國際有色金屬價格上行，帶動國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲０﹒８％。另外
，非金屬礦物製品業價格下降１﹒８％；電力熱力生產和供應業價格上漲２﹒５％，食品製造業
價格上漲０﹒３％。

＊食品製造、紡織服飾業價格同比漲幅擴＊

　　從同比看，ＰＰＩ上漲９﹒１％，漲幅比上月回落１﹒２個百分點。其中，生產資料價格上
漲１１﹒８％，漲幅回落１﹒６個百分點；生活資料價格上漲０﹒８％，漲幅回落０﹒２個百分
點。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３６個，比上月減少１個。
　　主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲５１﹒３％，回落１５﹒５個百分
點；石油和天然氣開採業上漲３８﹒２％，回落７﹒４個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業上
漲３０﹒１％，回落６﹒３個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲１９﹒８％，回落０﹒２
個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲１４﹒７％，回落６﹒７個百分點。
　　價格漲幅擴大的有：電力熱力生產和供應業上漲７﹒７％，擴大２﹒９個百分點；食品製造
業上漲４﹒６％，擴大０﹒４個百分點；紡織服裝服飾業上漲１﹒１％，擴大０﹒５個百分點。
（ｗｌ）

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