【數據解讀】華興證券料ＣＰＩ下半年有所抬升，年均仍遠低於３％

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，２０２２年１月份，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲０﹒９％，增速較上月回落０﹒６個百分點，低於市場預期的漲１％，實現

兩連跌，創２０２１年９月以來四個月新低。１月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比

上漲９﹒１％，漲幅較上月回落１﹒２個百分點，顯著低於市場預期的漲９﹒５％，且實現三連

跌，創２０２１年７月以來六個月新低。

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指，ＣＰＩ環比由降轉漲，主要原因

是春節假期前後食品需求和服務需求增加的季節性影響，以及國際能源價格在１月的上漲趨勢推

動工業消費品價格抬升。同比漲幅較上月繼續回落且低於市場一致性預期，主要受豬肉價格在高

基期效應下同比降幅擴大帶動。

該機構預計２０２２年ＰＰＩ將持續回落，油價仍是最主要的不確定因素；豬肉價格的緩慢

回升及上游能源價格的傳導，將使ＣＰＩ在２０２２年下半年有所抬升，但估計全年整體平均水

平仍將遠低於３％左右的政策目標。考慮到人行提出「國內通脹壓力總體可控」，顯示通脹尚未

對貨幣政策空間形成緊約束。（ｗｌ）

