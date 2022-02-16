  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2022 11:35

【數據解讀】華興證券料ＣＰＩ下半年有所抬升，年均仍遠低於３％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，２０２２年１月份，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲０﹒９％，增速較上月回落０﹒６個百分點，低於市場預期的漲１％，實現
兩連跌，創２０２１年９月以來四個月新低。１月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比
上漲９﹒１％，漲幅較上月回落１﹒２個百分點，顯著低於市場預期的漲９﹒５％，且實現三連
跌，創２０２１年７月以來六個月新低。
　　華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指，ＣＰＩ環比由降轉漲，主要原因
是春節假期前後食品需求和服務需求增加的季節性影響，以及國際能源價格在１月的上漲趨勢推
動工業消費品價格抬升。同比漲幅較上月繼續回落且低於市場一致性預期，主要受豬肉價格在高
基期效應下同比降幅擴大帶動。
　　該機構預計２０２２年ＰＰＩ將持續回落，油價仍是最主要的不確定因素；豬肉價格的緩慢
回升及上游能源價格的傳導，將使ＣＰＩ在２０２２年下半年有所抬升，但估計全年整體平均水
平仍將遠低於３％左右的政策目標。考慮到人行提出「國內通脹壓力總體可控」，顯示通脹尚未
對貨幣政策空間形成緊約束。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning16/02/2022
俄烏局勢　油股、金屬股、科技股
大行報告16/02/2022
【大行炒D乜】大行點睇教育股？一click就知道
財經熱話16/02/2022
【虛幣世界】烏俄局勢緩和，比特幣衝上四萬四美元
財經熱話15/02/2022
政府首次發行綠色零售債券　發行額60億元　息率不少於2厘
中國故事15/02/2022
《神州經脈》MLF超額續做利率不變　A場普升創指飆高3%
財經熱話15/02/2022
平保擬發房企併購主題債拯救內房　股價續受壓再挫逾3%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金