【新冠肺炎】１５人香港偷渡返內地，湖南公安立案偵查兩名確診者

《經濟通通訊社１６日專訊》本港疫情嚴峻，有人疑似坐船偷渡回內地避疫。據消息透露，

由香港偷渡珠海的共１５人，現已追蹤到１２人，涉及廣東多個城市以及湖南和福建，廣東正展

開全省大排查。

湖南郴州昨天公布兩宗香港返湘人員新冠確診病例，涉事兩名男子前日（１４日）凌晨四點

從香港坐船，早上５、６點在珠海上岸，隨即再自駕前往郴州。

郴州市官方通報，證實兩人是湖南籍人士，並非香港居民。當地公安正介入調查二人如何入

境，兩人涉嫌妨害傳染病防治罪等罪名，已經被立案偵查，案件正在進一步偵辦。

廣州衛健委周三（１６日）公布，兩名分別是２１和２３歲女子，周一（１４日）凌晨從香

港入境，隨後搭乘網約車達到廣州，當晚自行前往醫院進行核酸檢測，翌日證實確診。目前，２

人已被閉環轉運至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離治療。二人曾經到天河區太古匯ＬＶ、

ＤＩＯＲ等名店，花都區希爾頓酒店，番禺長隆歡樂世界，南沙區的酒店等１４個場所，相關場

所均已進行終末消毒。周二（１５日）長隆歡樂世界緊急關閉消毒。至於２宗個案是否涉及偷渡

事宜，當局目前並未作出明確指示。



＊舉報偷渡，珠海最高獎１０萬，惠州獎勵５０萬＊



因應有人從香港偷渡回內地確診，珠海市各區的新冠疫情防控指揮部辦公室發通告，鼓勵市

民舉報走私和偷渡線索，最高獎勵１０萬元人民幣。惠州大亞灣經濟技術開發區公安局發出通告

，要求反偷渡和防控境外疫情輸入工作，並且鼓勵民眾舉報，最高獎勵５０萬人民幣。（ｃａ）





