【ＦＯＣＵＳ】習主席拍板，望香港有救！

【ＦＯＣＵＳ】港人做錯甚麼？要忍飢捱凍排隊四五個小時強制檢測；確診後居家苦候數日

仍未能入院，獲醫院露天空地帳篷安置已屬「幸運」？天真爛漫的幼童接連淪為新冠亡魂？而行

政長官林政月娥到底有何底氣繼續硬頸，以「不要再糾纏」來回應堅持脫下口罩見記者？

將帥無能，累死三軍。眼見特區高官抗疫處處被動、招招反智，本港單日新增確診幾何式飆

升，國家主席習近平最新一槌定音－－抗疫壓倒一切，中央全力援港。



＊「三個一切」，中央發抗疫總動員令＊



周三（１６日）新增確診數據報將再錄新高，突破４０００宗關口，初確超過３０００宗；

更悲的是有１﹒２萬人仍「等待」入院，滯留社區的確診者據專家推算多達逾萬計。即使如此，

港府已徵用的皇后山邨、荔景邨３０００間公屋作隔離，何時啟用至今無期；徵用會展仍停留在

「消息指」；物色更多酒店彌補病床不足，特首今日才約晤地產商商議……

高官抗疫處處被動，疫情蔓延大廈將傾，習近平周二（１５日）作出重要指示，明確要求特

區政府做到「三個一切」－－把穩控疫情作為當前壓倒一切的任務、動員一切可以動員的力量和

資源、採取一切必要的措施，以及「兩個確保」－－確保香港市民的生命安全和身體健康，確保

香港社會大局穩定。

習主席拍板發出香港抗疫總動員令，其中「壓倒一切」的提法，份量可謂舉足輕重。回想中

央上一次就香港事務用上「壓倒一切」的表述，為２０１９年８月７日「止暴制亂、恢復秩序是

當前最急逼和壓倒一切的任務」；而２０１５年內地股災期間，央媒亦喊出「保持金融體系穩定

是壓倒一切的任務」。



＊內地官場規則：主體責任＝嚴肅問責＊



中央高度關注香港疫情，習主席更特別強調，「香港特區政府要切實負起主體責任」；按內

地官場的說法，主體責任的鏡像即是嚴肅問責。以中紀委去年１２月列舉的西安２６名遭追責處

理的官員的問題為例，就包括「思想重視程度不夠、主體責任落實不到位」、「不擔當、不作為

，推諉扯皮、消極應付」等。

倘若香港並非兩制下的特區，單單看看火箭式上衝的疫情蔓延曲線和公立醫院宛如第三世界

的混亂狀況，薪高糧準的特區高官也許已「人頭落地」？諷刺的是，稅務局月初發布新聞稿稱，

「由於繳付稅款等事宜可透過沒有社交接觸的方式處理，有關限期將不會順延」，但同樣能夠以

沒有社交接觸方式進行的強制檢測取籌安排、確診者入院等，卻為何蹤影全無一延再延。

疫魔當前，就眼下的當務之急－－提升核酸檢測能力、全民派發快速抗原檢測包、為未能入

院市民及時提供藥品、擴建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應等，儘管中央

業已指示有關部門和廣東省全力支援，但具體執行仍依賴港府的行政效率。

市民何時能見曙光？主席火了，祈盼抗疫「壓倒一切」下，香港有救！

