【ＦＯＣＵＳ】習主席拍板，望香港有救！

【ＦＯＣＵＳ】港人做錯甚麼？要忍飢捱凍排隊四五個小時強制檢測；確診後居家苦候數日
仍未能入院，獲醫院露天空地帳篷安置已屬「幸運」？天真爛漫的幼童接連淪為新冠亡魂？而行
政長官林政月娥到底有何底氣繼續硬頸，以「不要再糾纏」來回應堅持脫下口罩見記者？
將帥無能，累死三軍。眼見特區高官抗疫處處被動、招招反智，本港單日新增確診幾何式飆
升，國家主席習近平最新一槌定音－－抗疫壓倒一切，中央全力援港。
＊「三個一切」，中央發抗疫總動員令＊
周三（１６日）新增確診數據報將再錄新高，突破４０００宗關口，初確超過３０００宗；
更悲的是有１﹒２萬人仍「等待」入院，滯留社區的確診者據專家推算多達逾萬計。即使如此，
港府已徵用的皇后山邨、荔景邨３０００間公屋作隔離，何時啟用至今無期；徵用會展仍停留在
「消息指」；物色更多酒店彌補病床不足，特首今日才約晤地產商商議……
高官抗疫處處被動，疫情蔓延大廈將傾，習近平周二（１５日）作出重要指示，明確要求特
區政府做到「三個一切」－－把穩控疫情作為當前壓倒一切的任務、動員一切可以動員的力量和
資源、採取一切必要的措施，以及「兩個確保」－－確保香港市民的生命安全和身體健康，確保
香港社會大局穩定。
習主席拍板發出香港抗疫總動員令，其中「壓倒一切」的提法，份量可謂舉足輕重。回想中
央上一次就香港事務用上「壓倒一切」的表述，為２０１９年８月７日「止暴制亂、恢復秩序是
當前最急逼和壓倒一切的任務」；而２０１５年內地股災期間，央媒亦喊出「保持金融體系穩定
是壓倒一切的任務」。
＊內地官場規則：主體責任＝嚴肅問責＊
中央高度關注香港疫情，習主席更特別強調，「香港特區政府要切實負起主體責任」；按內
地官場的說法，主體責任的鏡像即是嚴肅問責。以中紀委去年１２月列舉的西安２６名遭追責處
理的官員的問題為例，就包括「思想重視程度不夠、主體責任落實不到位」、「不擔當、不作為
，推諉扯皮、消極應付」等。
倘若香港並非兩制下的特區，單單看看火箭式上衝的疫情蔓延曲線和公立醫院宛如第三世界
的混亂狀況，薪高糧準的特區高官也許已「人頭落地」？諷刺的是，稅務局月初發布新聞稿稱，
「由於繳付稅款等事宜可透過沒有社交接觸的方式處理，有關限期將不會順延」，但同樣能夠以
沒有社交接觸方式進行的強制檢測取籌安排、確診者入院等，卻為何蹤影全無一延再延。
疫魔當前，就眼下的當務之急－－提升核酸檢測能力、全民派發快速抗原檢測包、為未能入
院市民及時提供藥品、擴建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應等，儘管中央
業已指示有關部門和廣東省全力支援，但具體執行仍依賴港府的行政效率。
市民何時能見曙光？主席火了，祈盼抗疫「壓倒一切」下，香港有救！
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