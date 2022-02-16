《投資智慧－鄧聲興》保誠（０２３７８）亞洲及非洲市場機遇龐大

《投資智慧》亞洲被視為未來數十年推動環球經濟發展的主要動力，將為區內各行各業帶來

龐大機遇。早前發表的《２０２１亞洲保險業發展報告》顯示，在２０２０至２０２１年，亞洲

地區疫情防控最為得力，實體經濟受到的衝擊相對較小，恢復更為迅速。得益於此，亞洲保險業

整體表現也相對較好。因此，業務主要在亞洲及非洲的保誠（０２３７８）值得留意。



根據資料顯示，亞洲的保險覆蓋水平及滲透率明顯偏低。比較人均壽險保費而言，於

２０２０年，英國及美國分別高達３３８３及１９１５美元，而亞洲（不包括日本）則只有

１９１美元；滲透率方面，英國整體的保費收入約佔國內生產總值８％，而亞洲（不包括日本）

則只有３％。而對於醫療及死亡等支出方面，亞洲人的自付支出高達４３％，而美國人因為有保

險保障，所以自付支出只有１１％。因此，估計亞洲健康及保障缺口達１﹒８萬億美元，死亡率

保障缺口高達８３萬億美元。



保誠去年分拆美國Ｊａｃｋｓｏｎ業務後，將業務焦點集中在亞洲及非洲，目前在亞洲的據

點包括中國內地、香港、印尼、馬來西亞、新加坡、越南、印度、菲律賓、泰國、柬埔寨、老撾

、台灣及緬甸；另外，與中信（００２６７）合組聯營公司經營中國內地市場業務；於印度則夥

拍印度工業信貸投資銀行（ＩＣＩＣＩ Ｂａｎｋ）拓展印度市場。



去年上半年，按實質匯率基準計，保誠亞洲所有指標均錄得增長：新業務利潤１１﹒７６億

美元，按年升近２９％；經營溢利１９﹒６９億美元，升１４％；賺取的經營自由盈餘

１１﹒１２億美元，升１３％。由２０１０至２０２０年期間，以上三個數值的１０年複合年增

長率分別達到８％、１５％及１４％，可見集團有持續增長的往績。



保誠於去年１０年進行新股份的國際配售及香港公開發售，是次招股除了能加強集團的股票

流通性之外，還能增加散戶的參與度。相信是次所得款項淨額約１７５億元可以保持及提升集團

的財務靈活性，繼續把握亞洲的商機，以及廣闊非洲的增長投資機遇，前景看好。《意博資本亞

洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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