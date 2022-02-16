《拆局麒想－林嘉麒》藥明生物大股東，散戶等著你回來

《拆局麒想》藥明生物（０２２６９）經歷了一輪急跌後，終獲股東出手增持。第三大股東

資本集團（Ｔｈｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ）於上周五（１１日）增持５５４萬股股份，

每股平均價５６﹒０７７元，涉資３﹒１１億元，最新持股量增至７﹒０５％。公司股價下跌，

主因是美國商務部的工業與安全局（ＢＩＳ）將３３家中國企業列入「未核實清單」（ＵＶＬ）

，這是商務部出口管制清單的一種，而藥明生物旗下兩間子公司，無錫藥明生物技術股份和上海

藥明生物技術被列入在內。



消息出現後，公司即日發出通告，指「未核實名單」（ＵＶＬ）並不是美國「實體名單」或

「黑名單」。公司認為此次被列入「未核實名單」的主要原因是美國政府機構無法對產品進行最

終用途驗證，美國供應商因此無法出口相關設備。不過，市場睇法負面，公司股價２月９日復牌

後先高開後低走，公司的解釋明顯未令大部分投資者釋懷，股價一直向２月８日低位５５元試底

。



大行亦有護航，瑞銀和高盛分別維持「買入」評級，後者更列入「確信買入」名單中。主要

原因是，管理層指今年ＣＤＭＯ業務不會因而停滯，因為上海和無錫工廠已經建成產能，因此無

需進口更多生物反應器，而超濾器庫存可以持續六個月；除了美國供應商（目前佔５０％）外，

還有成本相近的歐洲和日本供應商。在極端情況下，公司可能會考慮更換供應商；商業化階段項

目均未列入限制名單；另外，與美國客戶合作並未受限。後者則認為，今次受限制的主要為一次

性生物反應器控制器和中空纖維過濾器，其餘消耗品則不受影響。筆者亦認為，今次事件暫時未

對藥明生物有影響，惟未來呢？



首先，公司指正採取措施，要求將有關子公司從未經核實名單移除。公司所說的「美國政府

機構無法對產品進行最終用途驗證，美國供應商因此無法出口相關設備。」是技術原因、疫情關

係，還是內裡有不為人知原因呢？連同大行的看法，也是原於管理層引述，似乎在論證上需要更

進一步，現只屬一面之詞，期望公司可持續交代「正採取的措施」。另外，假如公司一直在「未

核實名單」裏，公司要擴大產能也不容易，或限制未來發展。



其次，有關股東增持股份。資本集團出手，固然增加了市場的信心。但要先留意，在一年前

的２０２１年２月１７日，資本集團是以每股平均價１２１﹒８元減持藥明生物３７６萬股或套

現了４﹒５８億元，持股量降至６﹒９２％。事隔一年後，今次增加了５５５萬股，所用的

３﹒１１億元，只是當時獲利的部分，暫時看其行動未見有非常大的信心。當然，公司過去多年

對藥明生物的投資巨大，根據港交所數據，自２０１７年開始，連續多年增持股份，由當年以平

均價４１﹒５元起，７２﹒７元增持過，甚至在２０２０年內連番增持，當年價格約由

１２１﹒８元至１３７元也有。假如不計及２０１７年及２０２０沽出的獲利部分（亦不算多）

，資本集團現時買入平均成本大約也要９３元。對於作為散戶的你，可能有點安慰吧。



再者，截至昨日（１５日），藥明生物獲北水連續４日淨買入，累計淨買入金額１６﹒５２

億港元。事實上，公司股價由去年７月１４８元高位已調整六成，有股東增持，又有北水關注，

短期反彈也是合理。不過，筆者更期待的是公司大股東ＷｕＸｉ Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ

Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ何時出手入貨，去年１００元附近多次沽售獲利幾百億元。如果她出

手增持，絕對是股價的最大強心針啊！惟至今未見手影，難道藥明生物不值６０元嗎？未來前景

成疑？

《獨立股評人 林嘉麒》



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