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即市新聞

16/02/2022 14:03

《拆局麒想－林嘉麒》藥明生物大股東，散戶等著你回來

　　《拆局麒想》藥明生物（０２２６９）經歷了一輪急跌後，終獲股東出手增持。第三大股東
資本集團（Ｔｈｅ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｇｒｏｕｐ）於上周五（１１日）增持５５４萬股股份，
每股平均價５６﹒０７７元，涉資３﹒１１億元，最新持股量增至７﹒０５％。公司股價下跌，
主因是美國商務部的工業與安全局（ＢＩＳ）將３３家中國企業列入「未核實清單」（ＵＶＬ）
，這是商務部出口管制清單的一種，而藥明生物旗下兩間子公司，無錫藥明生物技術股份和上海
藥明生物技術被列入在內。
　
　　消息出現後，公司即日發出通告，指「未核實名單」（ＵＶＬ）並不是美國「實體名單」或
「黑名單」。公司認為此次被列入「未核實名單」的主要原因是美國政府機構無法對產品進行最
終用途驗證，美國供應商因此無法出口相關設備。不過，市場睇法負面，公司股價２月９日復牌
後先高開後低走，公司的解釋明顯未令大部分投資者釋懷，股價一直向２月８日低位５５元試底

　
　　大行亦有護航，瑞銀和高盛分別維持「買入」評級，後者更列入「確信買入」名單中。主要
原因是，管理層指今年ＣＤＭＯ業務不會因而停滯，因為上海和無錫工廠已經建成產能，因此無
需進口更多生物反應器，而超濾器庫存可以持續六個月；除了美國供應商（目前佔５０％）外，
還有成本相近的歐洲和日本供應商。在極端情況下，公司可能會考慮更換供應商；商業化階段項
目均未列入限制名單；另外，與美國客戶合作並未受限。後者則認為，今次受限制的主要為一次
性生物反應器控制器和中空纖維過濾器，其餘消耗品則不受影響。筆者亦認為，今次事件暫時未
對藥明生物有影響，惟未來呢？
　
　　首先，公司指正採取措施，要求將有關子公司從未經核實名單移除。公司所說的「美國政府
機構無法對產品進行最終用途驗證，美國供應商因此無法出口相關設備。」是技術原因、疫情關
係，還是內裡有不為人知原因呢？連同大行的看法，也是原於管理層引述，似乎在論證上需要更
進一步，現只屬一面之詞，期望公司可持續交代「正採取的措施」。另外，假如公司一直在「未
核實名單」裏，公司要擴大產能也不容易，或限制未來發展。
　
　　其次，有關股東增持股份。資本集團出手，固然增加了市場的信心。但要先留意，在一年前
的２０２１年２月１７日，資本集團是以每股平均價１２１﹒８元減持藥明生物３７６萬股或套
現了４﹒５８億元，持股量降至６﹒９２％。事隔一年後，今次增加了５５５萬股，所用的
３﹒１１億元，只是當時獲利的部分，暫時看其行動未見有非常大的信心。當然，公司過去多年
對藥明生物的投資巨大，根據港交所數據，自２０１７年開始，連續多年增持股份，由當年以平
均價４１﹒５元起，７２﹒７元增持過，甚至在２０２０年內連番增持，當年價格約由
１２１﹒８元至１３７元也有。假如不計及２０１７年及２０２０沽出的獲利部分（亦不算多）
，資本集團現時買入平均成本大約也要９３元。對於作為散戶的你，可能有點安慰吧。
　
　　再者，截至昨日（１５日），藥明生物獲北水連續４日淨買入，累計淨買入金額１６﹒５２
億港元。事實上，公司股價由去年７月１４８元高位已調整六成，有股東增持，又有北水關注，
短期反彈也是合理。不過，筆者更期待的是公司大股東ＷｕＸｉ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ　
Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｔｄ何時出手入貨，去年１００元附近多次沽售獲利幾百億元。如果她出
手增持，絕對是股價的最大強心針啊！惟至今未見手影，難道藥明生物不值６０元嗎？未來前景
成疑？
《獨立股評人　林嘉麒》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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