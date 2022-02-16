《樓市亮話－湯文亮》今年樓市小陽春變晚春

《樓市亮話》老友問今年樓市有冇小陽春，從陽曆來說，從立春之下五個節氣都屬於春天，

直至５月５日立夏。樓市若果在這三個月銷售理想，按照慣例，大家稱之為小陽春，但我估計今

年不會有小陽春出現，就算樓價上升，銷售量不足的假陽春亦不會出現，老友立即話咁即是乜春

都冇，亦不能夠這樣說，如果趕得切在６月前局部通關。應該會有一個晚春出現，時間大約在冬

季，有晚春好過乜春都冇。



老友話，政府不斷供應，恐怕供過於求，令到樓市大跌，老友唔明白，這幾日的菜價貴到離

譜，並不是菜農不耕種，而是受到物流影響，政府同菜農一樣，負責提供足夠供應量，地產商會

因應需求出售住宅單位，市況不佳會減少出售，政府就算太多供應都不會影響樓價，反過來說，

如果地產商知道供應不足，就會托高樓價，所以，政府在任何情況下，只要保持足夠供應量便算

是盡了責任。菜農也是一樣，唔通見現在豆苗賣１５０一斤，立刻種豆苗，而事實上，豆苗與其

他疏菜供應量是足夠，但傳媒不斷渲染話大量蔬菜滯留在關卡，都唔知幾時可以清關，令到零售

商有菜都唔賣，齊齊玩卡塔爾式壟斷，將菜價不斷提高，不過，蔬菜是有時限，唔賣菜有機會變

柳毅傳書（全輸），所以，等多幾日，蔬菜售價應該會回復正常，囤積居奇的菜農可能乜春都冇

。



樓價也是一樣，就算所有地產商好似菜農一樣玩壟斷，但政府的無窮無盡供應量，地產商始

終要割價求售，做生意，最緊要是綠陽移作兩家春。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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