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即市新聞

16/02/2022 14:34

《樓市亮話－湯文亮》今年樓市小陽春變晚春

　　《樓市亮話》老友問今年樓市有冇小陽春，從陽曆來說，從立春之下五個節氣都屬於春天，
直至５月５日立夏。樓市若果在這三個月銷售理想，按照慣例，大家稱之為小陽春，但我估計今
年不會有小陽春出現，就算樓價上升，銷售量不足的假陽春亦不會出現，老友立即話咁即是乜春
都冇，亦不能夠這樣說，如果趕得切在６月前局部通關。應該會有一個晚春出現，時間大約在冬
季，有晚春好過乜春都冇。

　　老友話，政府不斷供應，恐怕供過於求，令到樓市大跌，老友唔明白，這幾日的菜價貴到離
譜，並不是菜農不耕種，而是受到物流影響，政府同菜農一樣，負責提供足夠供應量，地產商會
因應需求出售住宅單位，市況不佳會減少出售，政府就算太多供應都不會影響樓價，反過來說，
如果地產商知道供應不足，就會托高樓價，所以，政府在任何情況下，只要保持足夠供應量便算
是盡了責任。菜農也是一樣，唔通見現在豆苗賣１５０一斤，立刻種豆苗，而事實上，豆苗與其
他疏菜供應量是足夠，但傳媒不斷渲染話大量蔬菜滯留在關卡，都唔知幾時可以清關，令到零售
商有菜都唔賣，齊齊玩卡塔爾式壟斷，將菜價不斷提高，不過，蔬菜是有時限，唔賣菜有機會變
柳毅傳書（全輸），所以，等多幾日，蔬菜售價應該會回復正常，囤積居奇的菜農可能乜春都冇


　　樓價也是一樣，就算所有地產商好似菜農一樣玩壟斷，但政府的無窮無盡供應量，地產商始
終要割價求售，做生意，最緊要是綠陽移作兩家春。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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