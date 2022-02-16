《權證紅盤－朱紅》虎年焦點：迎「舊」去「新」

《權證紅盤》不知不覺中新冠肺炎困擾全球已經進入第三個年頭，在Ｏｍｉｃｒｏｎ的肆虐

下，本港的疫情繼續蔓延，希望各位造好減少外出等預防措施，並祝願大家今年平安健康！



積弱的港股在進入２０２２年後，在傳統板塊如金融、內險、電訊和能源的帶動下，恒指從

去年２２６６５點，兩次升上２５０００點邊緣。這個趨勢與今年的投資主題（通脹和美國加息

）有密切關係。２月１０日，美國勞工部（ＢＬＳ）發布的資料顯示，未經季調的美國２０２２

年１月美國消費者價格指數（ＣＰＩ）同比上漲７﹒５％，創４０年以來的新高，ＣＰＩ並連續

第二個月突破７％。



面對通脹壓力，美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示將加快加息步伐，市場本預期美國今年加息

４次，最新改為預期加息７－８次。在這個主旋律下，受惠的舊經濟股以銀行為首的行業或將成

為資金追逐的對象。



有投資者對科技股仍抱有期望，筆者則有所保留。在經歷了過去兩年的反壟斷法推動和執行

後，曾經是市場寵兒的科技股的股價由高位回落４０％－６０％不等，市場開始明白科技公司，

不能再靠以前通過收購合併來擴大平台版圖式的增長。



２０２１年１２月２３日，騰訊（００７００）宣布以實物分派京東（０９６１８）的方式

派發中期股息，按照２１股騰訊股份獲派１股京東股份比例，騰訊將所持有約４﹒６億股京東股

權給股東。這象徵著科技股公司將暫時告別以前高增長的模式，同時將進入更實在的科技研發及

創新，通過掌握核心科技技術，為國家的未來發展提供資源。



匯控（００００５）將於２月２２日公布業績，公司股價早前挑戰６０元關口不果，股價高

位調整，回落至５８元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證（２３１１９），行使價

６４﹒０５元，２０２２年１０月到期，實際槓桿８倍。或可留意匯豐牛證（５１７０２），收

回價５３﹒８８元，２０２２年１２月到期，實際槓桿１５倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證

（２４６６５），行使價４８﹒８３元，２０２２年７月到期，實際槓桿７倍。或可留意匯豐熊

證（５１７０３），收回價６１﹒８８元，２０２２年１２月到期，實際槓桿９倍。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》



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