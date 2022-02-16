【新冠肺炎】李家超：中央支援將迅速到位，日均檢測力增至３０萬

《經濟通通訊社１６日專訊》政務司長李家超在立法會大會視像會議上表示，疫情嚴峻，本

港檢測能力、隔離及治療設施，均已超出負荷，加上近日有跨境貨車司機確診，影響貨物供應，

向中央請求支援後，各項資源和設施將會迅速到位，廣東省和深圳當局都願意彈性安排，確保本

港鮮活食品供應不受影響。

現正居家檢疫的李家超稱，特區政府已成立五個工作小組，與內地對接抗疫工作，內地與特

區都知道「快」的重要性，雙方都會以「實施一項、執行一項、推出一項」為目標，盡快以階段

性將有關工作執行到位，相信很快見到相關事項逐步落實。

李家超續指，政府會盡最大努力管控疫情，今波疫情以來共實施１０４次圍封強檢行動，進

行超過１５萬次檢測，當中發現５２５宗確診個案，佔整體０﹒３４％，成效遠高於先前的普及

社區檢測，指現時方法是在檢測能力有限下具效益的做法，隨著火眼實驗室啟用，特區檢測能力

到下月提升到每日３０萬次，當局亦正在採購快速檢測包作為輔助。

民建聯顏汶羽表示，疫情困難時期市民需要同心協力，但社會上有人不合作，炒賣檢測中心

即日籌，有私家診所為市民打針時收取額外費用，要求當局正視。另一名議員楊永杰指，現時接

種中心和私家診所打針情況「大塞車」，不利提高長者和小童接種率，要求動員更多醫療機構，

並借用中小學禮堂，加開臨時接種點。（ｃｌ）

