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16/02/2022 12:59

【新冠肺炎】劉兆佳稱中央關注香港疫情失控會否引發民怨

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平對香港抗疫工作作出重要指示，當中提到香港
特區政府要切實負起主體責任，要求特區政府做到「三個一切」、「兩個確保」。全國港澳研究
會副會長劉兆佳認為，中央正向港人派定心丸，支持抗疫的同時，亦指示特區政府要以第一責任
人的身分，擔當防疫抗疫工作，中央會問責。他認為，中央關注疫情失控會否令本港爆發民怨，
令特區來之不易的穩定局面毀於一旦。

＊令港府有壓力採取社會較抗拒手段＊

　　劉兆佳又指，習近平的批示顯示中央對特區政府的防疫工作和決心「有多少不太滿意」，特
別是提到特區政府要切實負起主體責任，中央會以此進行問責和考核。同時，中央已愈來愈負起
領導和指導特區政府抗疫的角色，一些外界認為較嚴厲、社會較抗拒的抗疫手段，包括大規模分
區隔離檢疫、實名制病毒追蹤，以及更嚴厲手段確保更多人接種疫苗，過往特區政府有政治顧慮
、亦欠人力和資源去做，但日後都有壓力和推動力要考慮。

＊林建岳：提振香港各界戰勝疫情信心＊

　　全國政協常委林建岳表示，國家主席習近平的重要指示，大大提振了香港各界戰勝疫情的信
心，香港社會包括不同政黨、地區組織以及商界等，都希望為抗疫出一份力，特區政府應該全力
動員這些力量和資源，採取一切必要措施齊心抗疫，確保香港社會早日復常。（ｃｌ）

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