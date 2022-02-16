【新冠肺炎】劉兆佳稱中央關注香港疫情失控會否引發民怨

《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平對香港抗疫工作作出重要指示，當中提到香港

特區政府要切實負起主體責任，要求特區政府做到「三個一切」、「兩個確保」。全國港澳研究

會副會長劉兆佳認為，中央正向港人派定心丸，支持抗疫的同時，亦指示特區政府要以第一責任

人的身分，擔當防疫抗疫工作，中央會問責。他認為，中央關注疫情失控會否令本港爆發民怨，

令特區來之不易的穩定局面毀於一旦。



＊令港府有壓力採取社會較抗拒手段＊



劉兆佳又指，習近平的批示顯示中央對特區政府的防疫工作和決心「有多少不太滿意」，特

別是提到特區政府要切實負起主體責任，中央會以此進行問責和考核。同時，中央已愈來愈負起

領導和指導特區政府抗疫的角色，一些外界認為較嚴厲、社會較抗拒的抗疫手段，包括大規模分

區隔離檢疫、實名制病毒追蹤，以及更嚴厲手段確保更多人接種疫苗，過往特區政府有政治顧慮

、亦欠人力和資源去做，但日後都有壓力和推動力要考慮。



＊林建岳：提振香港各界戰勝疫情信心＊



全國政協常委林建岳表示，國家主席習近平的重要指示，大大提振了香港各界戰勝疫情的信

心，香港社會包括不同政黨、地區組織以及商界等，都希望為抗疫出一份力，特區政府應該全力

動員這些力量和資源，採取一切必要措施齊心抗疫，確保香港社會早日復常。（ｃｌ）

