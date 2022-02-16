【新冠肺炎】食環署人員初步確診

《經濟通通訊社１６日專訊》食物環境衞生署（食環署）發言人今日表示，該署一名管工初

步確診２０１９冠狀病毒病。該名員工於九龍紅磡暢行道６號地下高層的辦事處上班，最後上班

日期為２月１２日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒

檢（ｃｌ）

