【新冠肺炎】食環署人員初步確診

《經濟通通訊社１６日專訊》食物環境衞生署（食環署）發言人今日表示，該署一名管工初
步確診２０１９冠狀病毒病。該名員工於九龍紅磡暢行道６號地下高層的辦事處上班，最後上班
日期為２月１２日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。
食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒
檢（ｃｌ）
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